今天大聯盟季後賽上演三場系列戰，早前太空人淘汰白襪闖進美聯冠軍戰，勇士淘汰釀紐人晉級國聯冠軍戰，目前最後四強只差道奇和巨人勝者出爐就能產生，不過堪稱「百勝對決」系列賽可沒那麼快結束，道奇以7：2拿下巨人，將戰線延長到生死第五戰，雙方將在後天進行最後對決。

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這場比賽道奇擺脫昨天1分未得低迷手感，整場比賽打出12支安打、2轟灌進7分，投手表現也相當稱職，本場先發「少主」畢爾勒(Walker Buehler)投4.1局被敲3安僅失1分，送出4次三振2次保送，教練為求保險在壘上有人時換投，接替的五名投手只被敲4安丟掉1分，巨人打線慘遭封鎖，僅靠兩次壘上有人擊出的滾地球拿下2分。

而巨人投手表現不穩，先發德斯可拉法尼(Anthony DeSclafani)投1.2局被敲5安打失2分，早早被換下。首局道奇騰納(Trea Turner)二壘安打建功，次局泰勒(Chris Taylor)打出高飛犧牲打拿下第2分，以2：0領先。第3局道奇持續攻勢，這次他們攻佔滿壘，可惜最後貝林傑(Cody Bellinger)遭一壘刺殺出局。

第4局道奇繼續攻擊，明星外野貝茲(Mookie Betts)擊出2分炮，93.3 mph四縫線速球被他逮個正著，比數4：0。逼巨人不停更換投手，此戰他們一共用了八名投手，就差終結者沒上，幾乎快燒光，但到最後一刻仍無力抵擋道奇攻勢。第5局道奇畢爾勒下場換上喬凱利(Joe Kelly)，他被敲安造成滿壘，巨人此局拿到1分。

5局下巨人投手先丟出保送，連續投6顆壞球，貝林傑敲出安打造成一三壘有人，勇士再換投，但又投出保送形成滿壘，今天道奇幾乎局局攻佔得點圈。接著輪到貝茲敲出高飛犧牲打再拿1分，比數來到5：1。而雖然6、7局雙方都沒有得分，道奇又在巨人換投後攻佔一二壘，攻勢相當可怕。

第8局巨人克勞福(Brandon Crawford)在無人出局敲出二壘安打，是得分大好時機，下一棒擊出滾地球遭刺殺，克勞福來到三壘，接著靠隊友滾地球刺殺跑回本壘拿第2分，追到2：5，可惜接下來慘遭對手三振。8局下巨人又換投手，他們今天逃不過「換投魔咒」，一換人就被攻佔得點圈，道奇威爾史密斯(Will Smith)補上一發2分炮，將比數徹底拉開到7：2。

這是威爾史密斯此系列戰第2轟，都幫道奇贏球，第9局道奇看比分擴大沒派簡森(Kenley Jansen)，改派畢克福德(Phil Bickford)關門，他成功投完此局，先以一壘刺殺抓出局數，再製造兩次飛球接殺，表現相當完美，終場道奇就以7：2拿下勝利，將系列賽延長到第五戰，台灣時間後天將由烏瑞亞斯(Julio Urias)對決韋布(Logan Webb)。