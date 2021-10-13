中國連鎖經營協會（CCFA）近日發布「2021年中國城市便利店指數」顯示，大陸國內城市便利商店發展規模整體保持穩定增長，但令人驚豔的是，便利商店綜合排名位列前3的是廈門、長沙和太原，而非傳統的「北上廣深」4大一線城市。其中便利商店飽和度方面則以東莞最高，平均每2073人就擁有一家便商利店，可謂是大陸的「便利商店之都」。

雖然大陸便利商店行業近期受到新冠疫情等不確定因素的影響，但大部分城市的便利商店規模，仍保持較穩定成長。統計2020年大陸的便利商店門市規模達到19.3萬家，其中傳統便利商店14.4萬家、年增率約為9％。

據網易財經旗下信號工廠報導，在門市總量增速上則是廈門最高、增速達到7.14％，其次是濟南和北京；在24小時便利商店的比例上以成都最高、達到79.7％。若綜合多個細分指標的評價結果，廈門、長沙、太原、東莞、廣州的便利商店發展指數名列總排名的前5名。

同時疫情並未對行業整體的盈利造成較大負面影響，報告顯示相關企業的平均毛利率約25.8％、淨利率2.4％，均有所提升。而員工薪資與房租占總費用6成以上，企業數位化投入也進一步加碼升至4.5％。