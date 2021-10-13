參加參山處13條台灣觀巴新路線，2人成行加碼贈送喔熊防疫包。（羅浚濱攝）

國旅券首波抽出60萬名幸運兒，參山國家風景區管理處結合台灣觀巴業者，擴大振興五倍券與國旅券優惠來搶客，全新推出13條「台灣觀巴」優質套裝新遊程，竹苗地區就有9條，只要2人成行，消費滿1000元送200元的優惠外，還加碼贈限量喔熊旅遊防疫包。

參山處代理處長曹忠猷指出，因應疫後的旅遊型態，觀光局與參山處積極輔導「台灣觀巴」各旅行社調整遊程內容，全新推出13條「台灣觀巴」優質套裝新遊程，路線包括參山處獅頭山、梨山、八卦山三個風景區，行程可欣賞壯闊風景、自然生態、原民風情及在地美食特產。

曹忠猷說，即日起民眾只要參加「台灣觀巴」遊程，2人成行除了觀光局消費滿1000元送200元的優惠外，該處特別加碼贈送喔熊旅遊防疫包，裡面有可愛的喔熊口罩與實用乾洗手，讓遊客安心出遊，開心拍照打卡。

曹忠猷並說，13條「台灣觀巴」新旅程都是經過精挑細選，以精緻體驗和在地深度旅遊主題為特色，並串連觀光圈與各觀光亮點，民眾不必自己開車，免煩惱迷途和疲勞駕駛，還可享受專人服務及導覽解說，不用擔心人數不足不能出團。詳情可查詢「台灣觀巴」官網。

竹苗地區推薦9條新旅程為，「乘風遊新竹～探索科技百年老城一日遊」、「雪霸國家公園觀霧i自然風情二日遊」、「新竹不一樣、樂遊獅頭山一日遊」、「新竹唯美打卡景點一日遊」、「浪漫台三線、漫活客庄休閒農遊二日」、「新竹五峰部落走讀林間一日遊」及「浪漫台三線~內灣＋橫山大山背一日遊」、「南庄向天湖秘境一日遊」及「車之道體驗中心、勝興老街、舊山線鐵道一日遊」。

中彰地區推薦「武陵＆福壽山花果雲霧之旅二日遊」、「春花夏果秋楓冬雪 福壽山.梨山.武陵繽紛四季之旅」、「彰化網紅必遊-就愛八卦山一日遊」及「走入鹿港雲林歷史長廊體驗傳統藝術生活的時光之旅」等4條路線