陳漢典在未來影集《2049》的《幸福話術》飾演少年得志的過氣作家，戲中徹底展現表演功力，將男性面臨中年危機的樣貌和心態詮釋得惟妙惟肖。陳漢典坦言，現實中也在演藝生涯有過相似心境，因此遇見這個角色時相當有共鳴：「《康熙來了》就是我的少年得志，光環太大，結束後有再多節目都無法被看見。」因此看到這個角色就想到自己，「這和我自己的事業有點像」。

陳漢典在《2049》演出造型獲讚。（myVideo提供）

陳漢典在劇中原本與新婚妻子李亦捷過著幸福美滿的生活，但他在寫出一本暢銷著作後，遇上長期寫作瓶頸，認為自己懷才不遇，和李亦捷也逐漸無話可說，逼得李亦捷不得不使用「讀心科技」與他溝通。陳漢典蓄鬍造型釋出後，被演藝圈星友與粉絲大讚是出道至今螢光幕前「最帥」造型，澎恰恰誇「瀟灑」，曾寶儀、高慧君、江美琪也說「很帥耶」、「有帥到」、「帥氣破表」。

陳漢典與李亦捷在《2049》。（myVideo提供）

林子熙（右）在未來影集《2049》與母親劉瑞琪反目。（myVideo提供）

當年在《康熙來了》擔任助理主持，陳漢典的模仿、主持功力深受觀眾喜愛，看似搞笑的他，私下其實多愁善感，感嘆努力開闢新節目卻未能受更多人關注，他自嘲就像「中年失業」，「覺得好像消失了，很無力。」後來自行經營YouTube節目《大哥費洛蒙》，以模仿「小哥」費玉清的形式進行主持，可惜點閱數難衝高，他苦笑：「最大笑點就是低點閱率。」不過他也相信，「觀眾是需要培養的。」頻道底下也有不少粉絲給予支持，表示每次看完都「笑到快往生」，如今頻道已突破11萬訂閱，陳漢典表示就像《2049》劇中角色，雖然寫出新書不是普羅大眾喜好的書籍，但一定會找到能理解作家心境的讀者。

林子熙在《2049》的《刺蝟法則》單元中與母親反目，累積在心底的情緒逐漸爆發，最後不得不正視母女關係，才能讓生活回到正軌，她透露私底下也曾因堅持演戲事業與母親產生隔閡。她飾演心理諮商師，因年輕時始終得不到母親認同，自己內心也有一個始終未能痊癒的創傷，讓她不得不透過「記憶重建室」回顧過往，現實中雖然和母親相當親密，但透露在演完該角色後，其實也曾和母親進行過一場「正面迎擊」，她表示媽媽見到她賦閒在家後問「妳要不要認真找一個正職」，她說自己一直在拍戲，母親仍回：「這樣真的不行，妳不會覺得很緊張嗎？」讓她瞬間崩潰說出：「我前幾年都這麼努力，妳可不可以相信我一次！」

媽媽其實是擔心林子熙太累：「我覺得你這樣很辛苦。看妳演戲，以為是玩一玩就不會玩了！」林子熙也告訴媽媽：「妳相信我，我就可以做得下去。」最後終於說服母親讓她「再賭一次」。林子熙盼能透過《2049》讓更多人看到她的演技，也有更多角色找上門。

未來影集《2049》描寫當科技全面滲透近未來生活，人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗，分為《完美預測》、《刺蝟法則》、《幸福話術》三單元，16日起每周六晚上10點於myVideo線上直播免費看，晚上11點半於myVideo上架最新集數，每周上架首播24小時免費看。此外，擁有好評口碑的《四樓的天堂》也將於10月16日在myVideo上架，該劇由黃秋生、謝盈萱、范少勳、黃姵嘉等人主演，描述黃秋生飾演的推拿師，總能以獨特的方式，碰觸到客人不願面對的心裡傷口，替他們層層解開病因。