尼泊爾官員表示，境內西北部山區今天發生大巴士墜崖事故，車上載滿乘客，造成至少28人喪生、10多人受傷。

Very sad news from #Karnali. Road fatalities too are a form of pandemic. In 2019 close to 2700 ppl lost their lives on Nepal's roads. Road & infrastructure are central to sustainable development here as elsewhere. Even more sad on eve of Dashain 2078.https://t.co/1z7lKmlRxi — Bernardo Cocco (@bcocconepal) October 13 2021

事故發生在偏遠穆古（Mugu）地區，當地官員告訴法新社，當地時間下午12時30分左右，大巴士在其中一個前輪爆胎後墜崖。

巴士是從南部班克（Banke）地區出發前往穆古區，據信車上至少載有45人，其中許多人是為了慶祝印度教達善節（Dashain）而旅行。

Nepal bus crash kills at least two dozen people https://t.co/8uMZKBkSDc — UPI.com (@UPI) October 12 2021

官員說：「事故造成28人喪生，我們正在辨認死者身分，傷者已送醫救治。」

由於巴士司機是沿途載客，有些旅客並未正式登記，官方想要確認乘客人數有實際困難。

Bus crash in western Nepal district leaves 28 dead 15 hurt https://t.co/4WK3V9GRqn — The Globe and Mail (@globeandmail) October 12 2021

奪命交通事故在喜馬拉雅山國度尼泊爾相對常見，主要是因為當地路況差、車輛維修情況不佳，且駕駛人開車比較莽撞。

根據政府官方資料，尼泊爾2019年的道路事故有近1萬3000起，奪走2500多條人命。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1101013