尼泊爾官員表示，境內西北部山區今天發生大巴士墜崖事故，車上載滿乘客，造成至少28人喪生、10多人受傷。
事故發生在偏遠穆古（Mugu）地區，當地官員告訴法新社，當地時間下午12時30分左右，大巴士在其中一個前輪爆胎後墜崖。
巴士是從南部班克（Banke）地區出發前往穆古區，據信車上至少載有45人，其中許多人是為了慶祝印度教達善節（Dashain）而旅行。
官員說：「事故造成28人喪生，我們正在辨認死者身分，傷者已送醫救治。」
由於巴士司機是沿途載客，有些旅客並未正式登記，官方想要確認乘客人數有實際困難。
奪命交通事故在喜馬拉雅山國度尼泊爾相對常見，主要是因為當地路況差、車輛維修情況不佳，且駕駛人開車比較莽撞。
根據政府官方資料，尼泊爾2019年的道路事故有近1萬3000起，奪走2500多條人命。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1101013
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