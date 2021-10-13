新竹市建華國中超浪漫的北海道紫色薰衣草跑道13日正式啟用，學生們忍不住搶先體驗。（陳育賢攝）

新竹市建華國中超浪漫的北海道紫色薰衣草跑道13日正式啟用。（陳育賢攝）

超浪漫的北海道紫色薰衣草跑道在新竹市建華國中正式啟用！建華國中原運動場已有30年未整修，跑道及球場都已損壞，市府今年初斥資3298萬整修，紫色薰衣草跑道與各式球場，就像是畫上浪漫色彩的水彩畫。

市長林智堅表示，今日我們形塑建築、日後建築塑造我們，此次工程不只整修操場，也重整周遭停車空間與動線，人車分流，不僅嘉惠鄰里，也能讓孩子有更好的運動空間，讓下一代在美感中成長。

他說，感謝校長黃信騰積極經營建華國中，改造過去跑道破損及排水不良等問題，現在空間變得乾淨明亮，紫、灰相間搭配非常有層次美感，後續還有校舍重建，希望透過新校園運動，讓孩子對美感有深刻體驗，培養更好的學習力。

市府教育處表示，建華國中操場跑道已超過30年未整修，此次不只將原先200公尺運動場內移，更新為專業運動場地，將老舊PU跑道換成合成橡膠，重新鋪設籃球場、排球場及網球場等場地，並增設草坡形成自然擋球屏障，並增加休憩空間，此外進行停車空間的整合，提供安全的通學步道，將封閉式圍牆拆除，打造通透空間。

學生們則對操場改建後讚譽有加，忍不住要在新操場大展身手，就連學校老師們也發起每周3次操場運動，對於校園的改變相當有感。

黃信騰指出，選用薰衣草紫作為跑道的顏色是經大家的討論，師生們都喜歡這樣的紫色，讓人聯想到薰衣草，帶給人放鬆、療癒的感覺，希望孩子們舒服的在操場運動，等到疫情更穩定後，也歡迎附近居民到學校來參觀散步。

黃信騰表示，20年前他來到新竹，建華就是自己任職的第1所學校，時間在變，但建華校園並沒有改變，感謝市長林智堅看見建華的需要，給學校最大的支持，也謝謝市府推動新校園運動，帶給學校很多養分，希望藉由跑道與運動場的重生改建，能夠讓更多的孩子培養運動的習慣。

教育處同時指出，建華國中師生總數650人，操場使用率頻繁，今年1月配合校園後方新建校舍的工程啟動，市府編列3298萬元，施工總面積達1萬4000平方公尺，除了是建校以來最大規模改造，也是新校園運動推動以來最大規模的運動場地整修。

改建區域含200米跑道、6個籃球場、2個排球場（含網球場共用）、1個跳遠沙坑，並拆除封閉式老舊圍牆與重新規畫停車空間，綠覆面積從13％提高到30％，妥善利用校園空間。