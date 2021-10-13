經過中國附醫新陳代謝科醫師郭佳茵調整糖尿病患葉女士的用藥後，她注射次數從3次變1次，血糖控制也變穏定。（馮惠宜攝）

62歲葉女士因罹患糖尿病，必須一天紮3次胰島素，但仍出現腳抽筋後遺症，去年9因血糖控制不佳合併四肢冰冷到中國醫藥大學附設醫院就醫，新陳代謝科醫師郭佳茵改給予改以口服藥合併長效胰島素合併GLP-1受體的促效劑，改為1天1次注射，不但血糖控制趨穩，葉女士說，從一天紮3針變成1針，心理壓力大為減輕，外食和旅遊都更方便。

台灣糖尿病人口超過230萬人，糖尿病已成為新國病，葉女士10年前因為視力突然模糊被確診為第二型糖尿病，一開始透過服藥控制，卻有嚴重的胃痛，改以胰島素注射，一天三次，近年卻出現腳部嚴重抽筋，她也發覺有四肢冰冷、麻木等神經病變徵兆，因而轉至中國附醫求診。

中國附醫新陳代謝科醫師郭佳茵指出，葉女士對於胰島素注射始終有排斥感，更覺得外出時施打麻煩，並沒有按時施打，因此血糖控制毫無進展，最後乾脆不量血糖；初診時她考量葉女士過去病史及用藥習慣，因而選擇口服藥合併一天只需注射一次的針劑，針劑藥物成分為長效胰島素合併類升糖素胜太-1受體的促效劑GLP-1，病患選擇三餐中最大進食量的餐前施打一次即可。

葉女士在按時施打藥物及飲食和生活習慣的調整之下，半年後糖化血色素有了顯著的進步，雙腿疼痛抽筋的狀況也不復見，另外病患也很開心此期間減輕了3公斤的體重，親友看到都認為她近來看起來健康年輕許多。

郭佳茵醫師指出，近年來糖尿病的藥物有了突破性的進展，其中GLP-1受體促進劑除了控制血糖，更有保護腎臟、心臟和控制體重的效果，她也強調，藥物的使用必須考量患者的肝腎功能、是否有禁忌症，或是不能忍受之副作用，因此必須與醫師仔細討論，依照病患身體狀況做最適宜的選擇。