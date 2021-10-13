台東全縣13日下午停止上班及上課。台東縣府說明，因水土保持局13日中午12點30分發布紅色土石流警戒，且持續降雨恐有致災之虞，經安全考量方便民眾提早做好準備，決定全縣今（13）日下午停止上班及上課。

連日大雨道路崩塌有致災危險 台東縣這2村今下午停班課
圓規甩尾暴雨擴大 台東、花蓮兩縣市停班課
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