台東縣宣布今日下午停班課 14:112021/10/13 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東全縣13日下午停止上班及上課。（摘自台東縣長饒慶鈴臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東全縣13日下午停止上班及上課。台東縣府說明，因水土保持局13日中午12點30分發布紅色土石流警戒，且持續降雨恐有致災之虞，經安全考量方便民眾提早做好準備，決定全縣今（13）日下午停止上班及上課。 連日大雨道路崩塌有致災危險 台東縣這2村今下午停班課 圓規甩尾暴雨擴大 台東、花蓮兩縣市停班課 #台東 #全縣 #停班課 #豪雨 #土石流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》雨勢加劇 花蓮全縣、台東4村停止上班課 07:422021/10/13 生活 熊好券三度卡關！委員會出席人數不足「流會」 改至下午再議 13:402021/10/13 政治 老字飯店扛不住了 台北康華飯店11月底熄燈 11:372021/10/13 生活 豪雨續炸花蓮 這5鄉鎮今停班停課 08:552021/10/13 生活 雨彈轟炸花蓮 瑞港公路路面「不見一半」短期難通車 11:472021/10/13 生活 小心颱風尾 6縣市豪、大雨！花蓮淹水警戒 03:302021/10/13 生活 蘋果29日公布財報 缺料與陸限電成焦點 12:162021/10/13 國際 雨彈狂炸！泥流灌花蓮玉里民宅 消防驚險救援 10:302021/10/13 生活 心疼徐巧芯遭「塔綠班」獵殺 游淑慧：陳柏惟像媽寶 12:172021/10/13 政治 偽造公文日期、解通緝犯手銬 萬華2警緩起訴 11:292021/10/13 社會 今抽888元農遊券、600元藝Fun券 一張圖看懂7大加碼券抽籤時程 07:422021/10/13 政治 生活熱門新聞 第12輪3款國際疫苗全上陣 4對象施打 AZ、BNT全年齡開放 - 生活 BNT預約率不如預期 陳時中曝可能原因 - 生活 第13輪厲害了！ 陳時中預告11月啟用大型接種站 日打35萬劑 - 生活 北市萬名老人雨中苦等施打莫德納 怒轟：我們不是首都嗎？ - 生活 新北42歲工程師打BNT後死亡 指揮中心揭2病史 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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