美國媒體今天報導指出，勇士當家球星史提芬柯瑞依舊能在新賽季打出例行賽MVP等級身手，倘若如此，勇士還是有機會角逐總冠軍，也就是說，有了柯瑞，任何事情都有可能發生。

史提芬柯瑞憑藉著這些年來的神準三分球，早已成為NBA史上最有名的三分神射手，此外他還以全票之姿榮膺例行賽MVP，並且幫助勇士在5年內勇奪3座總冠軍，即便2019-20賽季受傷，勇士戰績沉淪，但上賽季復出後手感不但沒有減退，而且還以場均32分摘下年度得分王頭銜，可惜勇士止步於季後賽門外。

克雷湯普生將在新賽季傷癒歸隊，加上史提芬柯瑞、卓雷蒙格林、威金斯等人聯手，勇士陣容絲毫不比當年奪冠來得差，因此外界仍認為勇士不是沒有機會從湖人、籃網、公鹿等強權之中殺出重圍角逐冠軍獎盃。

史提芬柯瑞是NBA史上唯四能同時擁有總冠軍、MVP與得分王榮耀的球員，另三人分別是「籃球之神」喬丹、「天勾」賈霸以及「大帥」張伯倫，這個榮耀就連詹姆斯、杜蘭特、布萊恩等人都無法享有的。

外電強調，依照史提芬柯瑞的炙熱手感，新賽季仍是MVP的熱門候選人，有他的強力帶領下，勇士大有可為。