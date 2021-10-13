台北富邦銀行「小富翁理財營」(13)日開始為期3天的報名。「小富翁理財營」是北富銀舉辦超過20年的兒童理財教育營隊，去年因疫情影響停辦，今年北富銀因應後疫情時代，將過去集中於北中南三地舉辦的大規模課程，改以深入地方、遍地開花的模式，並加入ESG亮點，結合永續議題與理財素養後，重啟課程。考量防疫，北富銀今年將舉辦30場「小富翁理財營—在地專場」，強調全台走透透，培養在地小富翁，在各具特色的北富銀分行進行小班制課程，既可避免群聚，地點選擇也可更多元。

今年「小富翁理財營—在地專場」改採免費報名，有意參與的家長可至「2021小富翁理財營」網站報名(網址:https://fubonstories.tw/smallrich/)，名額有限，額滿為止。

後疫情時代，不僅打亂許多人的理財規劃，也讓更多人正視永續的重要性。呼應這樣的趨勢，北富銀率先將ESG元素融入小富翁理財課程中，希望協助孩子及早建立永續的理財素養，從想要不等於需要、不浪費的基本金錢觀開始，推展到資源分享、創造循環的永續共好概念，再延伸至擁有金錢後所做的消費選擇，鼓勵孩子自小培養永續品味，選擇環境友善、重視人權、嘉惠在地的商家與產品，讓每一筆支出都是一個對的選擇。此外，北富銀今年也將維持數位金融相關的課程內容，以及深受小朋友喜愛的「小小行員體驗」，讓小朋友化身迎賓接待、臨櫃人員或客戶，演練存/提款、兌換外幣等各式交易，實際體驗銀行的運作。

北富銀重視金融智能教育對社會經濟發展的影響力，領先國內銀行開辦「小富翁理財營」，讓小朋友養成健全的理財觀，是國內歷史悠久且口碑長紅的兒童金融理財營隊，已培育近6000名小富翁。今年北富銀在養成在地小富翁的同時，也提供家長一對一的理財諮詢服務，因此在課程期間，北富銀針對投資、購屋、退休規劃、子女教育金、各類財產信託等議題，開放小富翁家長免費預約諮詢，由專家透過線下或線上形式，給予個人化分析與理財建議，大小富翁一起養成。

「小富翁理財營」至今年已邁入第23屆，北富銀多元的數位支付課程內容，以及呼應國際趨勢的永續金融、永續消費新視角，將培育出新一代金融小尖兵，讓孩子從小建立永續金融概念，從自身富足到社會共好，發揮正向影響力。