林語菲斜槓初體驗 暫卸歌手化身電話行銷客服 。（菲常動人音樂提供）

林語菲斜槓初體驗 暫卸歌手化身電話行銷客服 。（菲常動人音樂提供）

靈氣歌手林語菲受疫情影響，演出邀約銳減，日前暫卸下歌手身分，當起電話行銷客服人員，初次體驗上班族生活，他每天朝9晚8點，至少撥上百通電話，講3.5小時電話，不料卻慘遭「三字經」問候、被對方掛電話，讓他備受打擊。

林語菲上班近兩個月，已做到近15萬元的業績，是同梯新進人員中，業績最高的，但「我曾被三字經問候掛電話，剛開始很沮喪，備受打擊，當然也有聽到客戶的傾訴心事，聽到悲慘的遭遇，自己難過的當場陪著落淚，也驚喜被粉絲聽聲音認出，熱情的送上鼓勵，更霸氣的訂購商品力挺」。林語菲也擁有一群獨居長輩與大叔鐵粉，「可能我聲音比較溫柔，大多數人都以為是女生，只要大家開心，我也沒多做解釋啦！」

林語菲自《超偶》選秀節目第二屆脫穎而出，去年推出首張專輯《勇敢綻放》，溫柔美聲受到極大迴響，被粉絲封號靈氣歌手。無奈今年自疫情爆發後，他的演出邀約與節目錄影都被取消，零收入的壓力下，讓他毅然的暫時卸下歌手身分，寄履歷到人力銀行找工作，他坦言，要跨出第一步真的很難，第一次填履歷表，工作欄位寫上歌手，自己頓時還失聲笑出來。不過他很快就接到東森人資部門來電，開始上班族生涯。

對於音樂，林語菲表示，目前在工作之餘，仍陸續上電視通告邀約，10/24更將出席為獨居老人募款音樂會獻唱，「音樂之路我從未放棄」。他在擔任電話客服行銷的期間，聽到許多客戶的遭遇讓他感觸良多，也將成為創作靈感，他目前已在籌備第二張專輯音樂，期許未來能跨足戲劇與廣播，「我總時刻的記住自己人生的座右銘：真心很感恩還能呼息，活著就有希望，人生的路絕對會勇敢走下去。」