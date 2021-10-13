賴姓人夫與女網友交往，相約到電影院、宜蘭太平山出遊並嘿咻，賴在2人分手後，突傳2段與對方性愛的偷拍影片，要求女網友償還欠款30萬元，台北地檢署13日依妨害秘密、恐嚇等罪起訴賴男。

據了解，賴男向台北地院提告，指他去年初和女網友認識，2人交往期間，對方多次開口向他借款，他除將車子變賣，還從妻子帳戶中領錢後，在新北市中和環球影城、台北內湖白石湖處、宜蘭太平山、陽明山竹子湖出遊時交付，賴並以妻子帳戶明細、賣車單據，請求女網友償還欠款30萬元。

但女網友否認跟賴有金錢借貸關係，反控賴男涉嫌「做賊喊抓賊」，涉嫌在交往期間偷拍2人性愛影片，分手後把2段影片傳給她，威脅還錢，否則要讓她家人知道她偷吃人夫。

檢察官調查時，賴男否認偷拍，辯稱是對方拿他的手機自拍，檢察官一度不起訴，但台灣高檢署將全案發回北檢續查。

北檢二度偵查時，勘驗影片後，認為2段性愛影片都是手機放在一旁攝影，鏡頭都只對著女子拍攝，顯然是刻意調整過的角度，不採信賴男說詞，依妨害秘密、恐嚇等罪起訴賴男。至於賴提告求償的民事訴訟，台北地院判賴男敗訴，女子免還。