行政院長蘇貞昌昨日因罵國民黨立委鄭麗文一句「不要臉」，引發連串爭議，他今（13）日受訪時表示，糾正謊言、挺身撥亂反正，是自己該做的事。對此，中廣董事長趙少康還原昨日場景，指是蘇貞昌先提投降，對於蘇貞昌硬拗是撥亂反正，反轉詢答先後次序，趙直呼「看了真是令人想吐」。

蘇貞昌今受訪時表示，總統是國家元首，三軍統帥率領全國軍民保衛國家主權，維護國家安全，竟有人藉質詢來造謠，無端說總統會第一個投降，這影響國人民心士氣何其嚴重，自己作為行政院長，當場一定要憤然抵抗，來糾正謊言、挺身撥亂反正，「做我該做的事」。

行政院長蘇貞昌13日出席公開活動前受訪表示，作為行政院長，一定要憤然抵抗糾正謊言、撥亂反正，「做我該做的事」。（陳信翰攝）

對此，趙少康今在臉書表示，蘇貞昌明知道用「不要臉」辱罵鄭麗文是亂了方寸、失了風度，且犯了法，但卻死不認錯，為合理化自己的野蠻粗鄙，居然還好意思抬出蔡英文，說「有人說總統會第一個投降……我作為行政院長，在當場一定要憤然抵抗叛徒，凜然糾正謊言，挺身撥亂反正」。

趙少康指出，蘇貞昌說得好像大義凜然，其實完全是倒果為因、顛倒是非、亂說一通；並反問，鄭麗文是國家的叛徒嗎？昨天是誰先說誰要投降的？

他並還原昨日場景，鄭麗文先問，「我國是否要爭取核動力濳艦？日本也在爭取」，蘇貞昌未有明確回答；鄭麗文又問，「兩岸軍事失衡，為何不爭取核濳艦彌補？」蘇貞昌則怒回，什麼失衡？妳要投降嗎？鄭麗文見狀也火了，表示「要投降第一個是你，第二個是蔡英文」。沒想到蘇貞昌竟說，「不會像你們袂見笑（不要臉）」。

趙少康認為，鄭麗文沒有言語侮辱蘇貞昌，開頭也沒有說蘇會投降，是蘇先指控鄭要投降，她才反擊蘇貞昌、蔡英文會投降。

趙少康表示，自己昨日要求女總統蔡英文撤換在立院辱罵女立委不要臉的蘇貞昌，蘇貞昌可能怕被換掉，今搬出蔡英文，說自己是維護她。趙痛批，「為了保住官位，捏造事實，反轉詢答先後次序，看了真是令人想吐。」