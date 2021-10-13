一年一度重陽節將近，基隆目前百歲以上長者總計88位，逐年增加。林才祥爺爺今年滿100歲，三代同住，年節團聚都要席開4桌以上，市長林右昌今日前往探視，致贈金鎖片、敬老禮金6000元等禮，祝福林爺爺跟全市長輩們都能健康「呷百二」。

基隆百歲以上長者共88位，平均年齡102.5歲，為全國第一，人瑞比居全國22縣市第7位，位居北台灣第3位，目前最年長的百歲長者為民前3年出生、現年滿113歲的信義區申永鴻爺爺蟬聯，也是全國最年長的2位百歲爺爺之一。

今日上午基隆市政府舉行百歲人瑞慰訪活動，林右昌前往今年滿百的老爺爺林才祥家中，致贈總統府及衛生福利部聯名的金鎖片、市府敬老禮金6000元、敬老禮品各1件，以及市府挑選的羊駝被，讓長輩在寒冬時也能保持身體健康。

過程中，林才祥爺爺開心的說起，自己最愛吃糙米稀飯，以少量多餐方式吃飯，雖然上了年紀但牙口仍然很好，還很自豪地說自己每餐都吃兩小碗，甚至已經2年沒有用過健保卡。

社會處表示，林爺爺原本住在廣東省，1949年與妻相約到台灣旅遊，便長期定居，從蘇澳輾轉至基隆落地生根，在舊果菜市場賣菜20餘年，每天半夜2點多出門批發果菜，養活一大家子，現在子女結婚成家，一家人同住在一起，包括4子、4媳及3位孫子，三代同住，年節團聚都要席開4桌以上，相當熱鬧。

林爺爺也喜歡與人泡茶聊天、釣魚，年輕時假日常帶兒子到溪邊海邊釣魚，曾參加在情人湖舉行的釣魚比賽，獲得冠軍「大尾獎」。2011年參與社會處舉辦「市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚活動表揚」，與妻一同榮頒「鑽石婚」獎牌。