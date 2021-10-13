大林鎮公所110年度針對年滿65歲鎮民編列360餘萬元，要搭配嘉義縣重陽敬老禮金，加碼發500元給全鎮近7000位長輩，結果預算未過，長輩等不到小確幸。（大林鎮公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大林鎮公所110年度針對年滿65歲鎮民，依「嘉義縣大林鎮重陽敬老禮金發放自治條例」編列360餘萬元，要搭配嘉義縣重陽敬老禮金加碼發500元給全鎮近7000位長輩，結果預算未過，近日不少阿公、阿嬤對公所遲不發小確幸感到不滿，公所除向民眾致歉，也盼所會共同努力，為長輩謀福利。

大林鎮公所2020年4月擬定「嘉義縣大林鎮重陽敬老禮金發放自治條例」草案送鎮代會審議通過，且經縣府備查有案，原規畫針對鎮民，年滿65歲長者每人發放500元，百歲人瑞每人2000元重陽敬老禮金，但因今年度預算未審過，由縣府核定預算也未納入新興社會福利，日前預算案再送代表會臨時會也沒過，眼看預算未獲代表會支持卡關，鎮長簡志偉形容是他心中的痛。

加上重陽節將至，許多鄉親以為領縣府發的重陽敬老金時，也能領到公所的小紅包，結果一直等不到有所怨言，公所表示，針對大林鎮65歲以上老人家發放敬老金是依法制定、核備在案，只要代表會總預算審議通過即可執行，無奈好事多磨，連續二次編列重陽禮金預算都沒過。

大林鎮代會主席謝明瑞說，去年鎮公所曾編列相關預算但卻沒有執行，今年公所選在中秋節前夕才向代表會提交審議書，內容包含去年未通過的提案，範圍太廣，導致多數代表都認為只有1至2天時間審議不夠充裕。

又適逢中秋連假，許多代表及鎮公所人員休假，謝明瑞說，許多代表在看提案書時有相關疑問，甚至沒辦法向公所相關課室人員請教，因此此次會期除了預算轉正案，其它提案都暫先擱置，待11月定期會時審議；重陽敬老金部分，因攸關民眾權益，將敦請公所授權代表會，優先核准開銷。