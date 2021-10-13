王子邱勝翊到狗園陪伴狗狗。（CHECK2CHECK提供）

王子邱勝翊因為疫情也有許多體悟。（CHECK2CHECK提供）

邱宇辰擔任公益大使。王子邱勝翊到狗園陪伴狗狗。（CHECK2CHECK提供）

邱勝翊（王子）與邱宇辰兄弟齊心做公益，在「浪浪守護大使」元老夏和熙的號召下，擔任「浪愛找到家 有愛不孤單」活動公益大使，日前王子更排開工作前往狗園擔任志工服務，希望能藉由自身小小的力量拋磚引玉，向大眾呼籲「以領養代替購買」。面對大環境不佳，王子認為，在疫情期間，除了公益推廣，無論做什麼事情都很珍惜，往後也希望能有機會透過更多管道為更多群體發聲。

邱勝翊日前特別到狗園擔任志工，他坦言，因為小時候的經歷，其實一直對狗狗都有點恐懼，所以在得知要前往狗園時一直都滿緊張的，只是沒有在大家面前表現出來而已，但抵達園區和這些狗狗們近距離接觸後卻完全改觀，尤其是其中一個帶狗狗散步的環節，撒嬌又愛玩的狗狗更是直接融化他的心，他笑說：「發現狗狗們都非常可愛、非常親人，也都受過人員專業的訓練，因而放心許多。」

只是對於養毛小孩，他仍在仔細評估，「有想過領養貓咪，因為貓咪的性格好像比狗狗更能夠獨處，由於工作型態的關係，也會很擔心無法好好陪伴毛小孩，所以還是需經過深思熟慮再做決定」！

談及疫情期間的生活改變，王子有感說，「疫情影響下最大的改變就是有機會能好好「過日子」，先前因為工作較為忙碌的關係，常常忽略了很多生活細節，前陣子因全世界的腳步都慢了下來，所以能好好體會生活」；最後不忘推薦防疫口罩跟水壺兼具時尚與實用，號召粉絲朋友、藝人朋友們共同響應。

同樣身為公益活動大使的邱宇辰表示：「非常開心也很珍惜這個機會，藉由這個活動可以幫助浪浪們，讓他們擁有一個家是非常有意義的事情！」他非常想養毛小孩，但怕工作太忙沒時間照顧，未來更有能力ㄧ定會給牠完整的家；狗園志工日當天剛好撞到拍戲工作，對於最後沒有辦法一起前往狗園，他覺得可惜，更謝謝夏和熙的邀請，才能有機會參加這麼有意義的活動，讓這兩位《全明星運動會》第一季藍隊的戰友因公益再聚首！看到這次推出系列公益產品，邱宇辰直呼：「口罩太可愛了，一定會用力推廣！也希望大家一起響應公益讓浪浪都能得到良善的照顧。」

CHECK2CHECK特別與插畫家Chou jo聯手設計，推出限定公益口罩與保溫瓶，展現每年不同的商品樣貌。愛心認購限定公益商品，每件將捐贈出售價50％給社團法人臺灣巴克動物懷善救援協會，讓更多浪浪們得到完善的照顧，也讓被遺忘的浪浪們知道「我們都在！有愛不孤單！」