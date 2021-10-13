雙橡園開發力邀將台灣音樂發揚於國際的「灣聲樂團One Song Orchestra」演出。（雙橡園提供／盧金足台中傳真）

國內疫情漸穩定，久違的藝文活動登場備受樂迷期待，雙橡園開發力邀將台灣音樂發揚於國際的「灣聲樂團One Song Orchestra」演出，在地優秀的年輕音樂家，重新演繹台灣的音樂元素與意象，讓屬於台灣的音樂能被國際聽見。

雙橡園開發總經理魏櫂良表示，被灣聲樂團「古典音樂台灣化，台灣音樂古典化」的理念感動，在地優秀的年輕音樂家，站上世界舞台以無國界的音樂征服樂迷。

長期推動城市美學與在地藝文雙橡園開發強調，包括2013年秋紅谷音樂祭、國際泰迪熊展，2014年仲夏夜之夢，2015年轉角藝術季，2016年NTSO星空音樂會，2017年十面埋伏，2018年悟空，以建築、藝術、優＋生活作為核心企業價值，策畫各項大型藝文展演的美學饗宴。

雙橡園開發成立邁入18年，提升企業文化底蘊和建築業的藝術內涵為精進動力，持續為城市注入台灣在地最濃厚的情感，實現專注為城市及住戶帶來美學視野及優生活型態。

近兩年國內受疫情影響，藝文團體及表演活動配合防疫暫停，雙橡園原定七夕音樂會延至9日舉辦。

規畫之初的規範是室內限80位，扣除音樂家26名編制及工作人員後，只能邀請近50名好友，20日起室內集會上限放寬，星光廳的音樂會可達276人，雙橡園採用拉大座位間隔席位安排，每場共盛邀200名一路相挺的好友共襄盛舉。

在中部極具盛名的頂級獨立中餐廳「頂粵吉品」，力邀將台灣音樂發揚於國際的「灣聲樂團One Song Orchestra」於全台唯一專場、獨享的頂級包場空間「星光盛宴大殿」盛大開演。

灣聲樂團表示，前後錯落的席位安排及增加舞台寬幅，讓賓客不僅距離舞台更近，還能享受最佳的聲音與視野，從舞台上指揮家的表情、演奏家的拉弓動作，都能讓賓客完全投入，親炙指揮與演奏家的魅力。