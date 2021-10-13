展榮展瑞繼〈十分鐘的戀愛〉引起關注後，再度推出單曲〈愛〉，〈愛〉的原唱為八零年代的經典偶像團體小虎隊，展榮展瑞笑說國小時對蘇有朋、陳志朋主演的《還珠格格》印象深刻，更視電影《遊俠兒》中的蘇有朋為偶像。展榮展瑞表示，能在長大後有機會重新演繹偶像的作品，除了覺得深感榮幸，更有種不可思議且圓夢的感覺，希望藉由他們的詮釋，能把經典作品介紹給更多不同世代的聽眾們。

由於MV是在疫情嚴峻期間拍攝完成，展榮展瑞決定以Vlog形式完成MV製作，並表示：「這首歌我們最想告訴大家的，是很純粹的『愛』；所以不希望用太複雜華麗的包裝呈現，希望用最簡單的方式傳達我們的愛。」

令人驚喜的是，MV中出現不少星友，包括王彩樺、偉晉、溫昇豪、簡廷芮、曾莞婷、艾怡良、莫莉、彭佳慧、愛紗、KID林柏昇、安心亞、曲家瑞、文慧如、李玉璽、...等，其中曾莞婷不但拉著媽媽入鏡、簡廷芮更與女兒一起驚喜現身，眾星現身力挺可見展榮展瑞的好人緣。

對此展榮展瑞除了表示感動，更受寵若驚表示：「因為這次的邀請，收到很多朋友們的愛，有些藝人朋友們甚至在與我們沒有交情的狀況下，一口答應參與這項計畫，真的很感動，也讓我們深刻感受到生活處處都是『愛』！」展榮展瑞〈愛〉MV： https：／／www.youtube.com／watch？v=QEB5cmxBOHg