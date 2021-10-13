廖姓男子兒子罹患罕見疾病，因病情逐漸惡化導致行動能力喪失，須長期復健延緩病情，卻因疫情嚴峻，無法對外復健，廖男靠自學在家中為兒針灸，被定期拜訪的醫護人員發現沒有醫師資格的廖男，卻從事針灸醫療行為，廖男被依違反醫師法遭送辦，台北地檢署調查後，考量廖男是為了罕病兒，沒有犯罪惡意，13日給予廖男緩起訴處分，但廖不必支付處分金給公庫。

據了解，廖男的10多歲兒子，罹患罕見疾病，愛子心切的廖男，下班或假日時間都在照護兒子，為了延緩兒子病情惡化，帶兒子分別到西醫、中醫診所復健、針灸療法。

但今年因肺炎嚴峻，醫療院所限制看診，廖男心疼兒子病況，遂向中醫師求教加上自學，自行在家裡為兒子針灸治療，有次廖因在兒子頭上施針時，剛好被到府提供復健服務的醫療人員發現，通報台北市家庭暴力暨性侵害防治中心處理，廖男被依違反醫師法送辦。

檢察官調查時，廖坦承沒有醫師資格而從事醫療行為，而家防中心人員也不忍心，向檢察官為廖男求情，指廖非常用心在照護兒子，過得很辛苦。

檢察官考量廖是為了兒子，沒有犯罪惡意，給予廖男緩起訴處分。