開陽投控13日送件申請興櫃股票 13:532021/10/13 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心13日表示，開陽國際投資控股（6839）已在13日送件申請興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，開陽投控成立於2018年9月間，董事長兼總經理為蔡宗融，主要經營業務為太陽能電力系統工程承攬、電廠投資及維運服務、太陽能設備材料買賣等，送件時資本額為6億4062萬元。 開陽投控2020年業績，營收22億6195萬元，稅前盈餘9509萬元，每股盈餘1.40元。 中信銀 展現數位金融影響力 業績雙增 抗通膨概念股氣盛 #開陽 #投控 #送件申請 #興櫃股票 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 營收排行榜 鴻海台積仁寶居前三 04:102021/10/13 產業特刊 一個帳戶暢行無阻 客戶理財最佳助手 04:102021/10/13 產業特刊 《金融》自結年報公告時限提前 明年119家先行 07:462021/10/13 財經 《電子零件》欣興Q3營收再攀峰 法人續看讚後市 10:532021/10/13 財經 歐企獲利崛起 法人按讚後市 04:102021/10/13 投資理財 上交所據報恢復先正達上市審核 10:392021/10/13 財經 《電腦設備》飛捷Q3營收登近2年半高 Q4拚續揚 12:182021/10/13 財經 高低價兩樣情 銅板股出頭天 04:102021/10/13 證券．權證 14檔前三季營運 全壘打 04:102021/10/13 產業特刊 《半導體》旺宏Q3獲利搏高 48層3D Nand量產添新力 12:182021/10/13 財經 興櫃準IPO股 績優 04:102021/10/13 產業特刊 財經熱門新聞 融資買陽明慘賠百萬 大膽散戶死不賣股 還向空軍嗆1句狠話 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 真的要賣？全聯董座驚爆「曾找過我」 家樂福回應了 - 財經 他買長榮3個月賠光百萬年薪 對帳單藏1亮點卻被網罵爆 - 財經 運價高檔反崩 航運三雄再破底揭散戶不知道的隱藏訊息 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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