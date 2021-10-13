櫃買中心13日表示，開陽國際投資控股（6839）已在13日送件申請興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，開陽投控成立於2018年9月間，董事長兼總經理為蔡宗融，主要經營業務為太陽能電力系統工程承攬、電廠投資及維運服務、太陽能設備材料買賣等，送件時資本額為6億4062萬元。

開陽投控2020年業績，營收22億6195萬元，稅前盈餘9509萬元，每股盈餘1.40元。