高雄市七賢國中3年級14歲黃姓棒球隊球員，上月20日在訓練時昏倒，搶救13天不治。高雄市市長陳其邁今（13日）表示，市府已委任醫師、律師與運動教練組成獨立調查小組著手釐清真相，願能給黃童的家屬一個交代。

回顧此起事件，該國中棒球隊上月19日參加比賽輸球，隔天上午9時由教練帶出來，校方稱該日為實施例行性敏捷訓練折返跑、綜合守備等訓練，後來這名學生在訓練的休息時間突然昏倒，經送醫搶救13天不治，死因則為熱中暑併多重器官衰竭。

高雄市市長陳其邁今（13日）出席鳳山醫院第一期大樓開幕典禮時指出，針對黃童事件，市府已籌組獨立調查小組，成員包括：2名醫生、2名律師以及運動教練，將盡全力盡速了解事情真相，盼望能給家屬一個交代，同時也將根據調查結果進行後續責任追究。

此外，高雄市教育產業工會認為，此案仍有太多不合理之處，例如校方稱黃童昏倒的9月20日為例行性訓練，質疑怎有訓練會選在中秋連假進行，證實已於12日晚間委由律師向檢方告發七賢國中涉嫌業務過失致死，盼望司法能對黃童的死交還公道。