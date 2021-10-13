藝人徐若瑄日前雖因疫情惹出風波，但不影響她的高人氣。而經常透過社群平台分享工作及私下生活的她，今（13）日突然在個人IG上曬出一張自掀上衣的辣照，凹凸有致的好身材立刻現形，吸引大批網友的目光。

徐若瑄日前為了幫從美國返台隔離14天的王力宏接風，在社群平台上開心分享茶泡飯宴會的影片，卻遭到大批網友抨擊，認為他們未遵守《傳染病防治法》的相關規定外出群聚，意外惹出風波，也讓市府不得不向王力宏開罰1萬元台幣以示懲戒，事後徐若瑄、王力宏等人也出面道歉才平息大眾的怒火。不過即使如此，徐若瑄的人氣依然火熱，近日她除了推出新戲《誰在你身邊》，與張鈞甯、莊凱勛等人同台飆戲外，更接下醫美、服飾、家電等多個廣告代言，可見她的高人氣。

而徐若瑄為了替代言產品宣傳，今日在IG上突然PO出貼文表示「沒事，最近走優雅路線，只是想跟米粉們說「川姊」還在！怕你們忘了川姊！大家再忙也要記得乖乖運動喔」，並曬出一張照片剛運動完的照片。只見她頭戴帽子，身穿青綠色T恤搭配粉色運動短褲，自掀上衣秀出結實的川字腹肌，火辣好身材一覽無遺，而照片一公開短短2小時，就吸引超過1.8萬人按讚，紛紛留言「好羨慕要向你看齊」、「好美」、「六塊腹肌」、「果然是鋼鐵V」、「你是我的目標」。