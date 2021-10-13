在如詩如畫的峭壁，還有歐式風車前，座落著秘密的中方海軍碼頭。這位於中國北方海岸的碼頭曾是觀光勝地，如今卻是解放軍研發一些最秘密海軍項目的重鎮。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）網報導，美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供的衛星照，還有公開情報分析顯示，中方正在這靠近大連的碼頭測試大型無人水面艦。衛星照顯示，中方從2016年初開始打造這座新碼頭，前後花了約1年，接著中方海軍就斷斷續續使用它。當使用時，旁邊會有兩艘大型工作駁船停泊，以提供艦上和支援人員基本設施。

種種跡象顯示，相關輔助設施是用來支援短期測試和演訓。此外，碼頭也出現過潛艦。從馬薩爾所提供的照片看來，035型明級潛艦曾在碼頭旁進行壓載測試，而相關駁船可能用來充當大連小平島核潛艦基地的衛星設施。這樣一來，無人水面艦就有更大的空間安全地進行測試。當地距小平島核潛艦基地只有9英里（約14公里）。

New article new #Chinese navy (PLAN) base you saw it here first.



And two previously unreported USVs too. One is like JARI but much bigger https://t.co/TLr33XMWne — H I Sutton (@CovertShores) October 11 2021

或許更重要的，就是它距2020年出現JARI中方多功能無人作戰艇的民用遊艇場只有1英里（約1.6公里）。而出現在碼頭的兩艘無人水面艦中，有1艘就類似JARI。

分析指出，所謂JARI，可能是江蘇自動化研究所（Jiangsu Automation Research Institute）的英文縮寫。中方海軍最初讓它的模型在2018年亮相，接著在2019年8月讓JARI無人艦原型下水，並在2020年1月進行海試。

由於JARI裝備了強大的武器和感測器，這50英尺（約15米）長的無人艦有小型驅逐艦之稱。它擁有遙控武器站（Remote Weapons Station RWS），可武裝垂直發射系統（VLS），以發射面對空飛彈。此外，它還有兩根輕型魚雷發射管。而在感測系統方面，除了相列雷達外，還有光電元件和聲納。

#Chinese Testing Experimental Armed Drone Ships at Secret Naval Base#China is testing its large uncrewed surface vessels (USVs) in a pier near Dalian according to satellite photos given to USNI News by Maxar and an analysis of open-source intelligence.pic.twitter.com/2L2sgYC0ox — Kwitter (@Kwitter12085169) October 11 2021

而整體來說，其中一艘無人水面艦類似JARI。但它遠比JARI大，約有70英尺（約21米）長。至於船艛建築更堅固，而下船體與 JARI 的雙體船不同，可能已改為簡單的單體船配置。