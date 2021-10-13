港星呂慧儀是選美出身，她在24歲時獲選為2006年度香港小姐季軍，以及國際小姐中拿下友誼小姐和最迷人笑容大獎，呂慧儀以一雙修長美腿，還擁有「長腳蟹」的美名，不過呂慧儀在2周前卻自爆，她突然在街上暈倒，而呂慧儀住院休養並做健康檢查後，她則在IG感性吐，自己的身體狀況。

39歲呂慧儀兩周前自爆，她突然在街上暈倒，因手腳、肩膀受傷而住院休養，呂慧儀出院後，為了安全起見，便做了一系列健康檢查，而呂慧儀昨（12日）則在IG報平安說：「無大礙了，已經排除了心臟和腦的問題」，醫生建議呂慧儀要均衡飲食、多做運動，並多加注意身體狀況就可以了。

呂慧儀接著感性標記：「小病是福 年年驗身 令你放心」，呂慧儀也不忘強調要定期作身體檢查，表示她就是血壓有點低、才會暈倒，最後並呼籲：「要多做運動 身體健康最好」，網友也紛紛留言要呂慧儀保重身體「沒事就好 多休息」、「工作再忙都要多休息 放鬆心情」、「謝謝妳向大家報平安啊！大家終於可以放心 希望蟹蟹身體變得健康」。

呂慧儀IG全文。（圖／取材自呂慧儀Instagram）

呂慧儀以選美打開知名度，同時她也積極精進演技，呂慧儀2008年在電視劇《原來愛上賊》中，以一雙修長美腿和177公分的高挑身材，演活角色「長腳蟹」，該戲不只是呂慧儀的代表作品，也讓呂慧儀擁有「長腳蟹」的美名，呂慧儀接著因工作和大她5歲的港星黃文迪結緣，兩人在2011年結婚、2014年生下兒子，不過小倆口婚姻在2018年劃下句點，呂慧儀強調，彼此從夫妻退回朋友關係、無關第三者「我們仍是兒子的父母，所以我們會共同撫養兒子」。