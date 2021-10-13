北韓在國防展覽會上大秀軍事肌肉。

暴瘦的北韓領導人金正恩難得被搶走風采，11日的國防展覽會上，他與約30名士兵合照，各國網友卻只關心其中一名穿著亮藍色緊身衣的男子是誰。

北韓大秀軍事肌肉。

綜合美聯社、《紐約郵報》（New York Post）報導，金正恩11日在平壤舉行的國防展覽會上與將近30名士兵合照，這些士兵幾乎穿著軍綠色軍服，唯獨第一排右邊2名男子穿著藍色制服，最右邊男子的海軍藍制服還不算少見，但是另一名穿著亮藍色、超緊身服裝、頭上還戴著紅藍相間帽子的男子卻相當引人注目。

11日北韓國防展覽會上，金正恩的風采被第一排右邊穿著亮藍色緊身衣的男子搶走。（圖／路透社、北韓朝中社）

金正恩在展覽上宣布正在打造一支「無敵」軍隊，將具備對美國發動核打擊的能力，不過各國網友似乎更關注神秘男子，推特上的討論度超高，南韓、美國網友封他為「炮彈超人」（Human Cannonball）、「超級英雄」、「北韓隊長」或「火箭人」。

北韓官媒並未說明藍色緊身男的身份，不過美國加州蒙特瑞市密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute for International Studies）武器專家路易斯（Jeffrey Lewis）發布推文指出，神秘男子可能是傘兵。

It seems he's the parachutist. pic.twitter.com/XtRdDsKNII — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) October 12 2021

北韓釋出的照片顯示，展覽前，金正恩在航展上觀看飛機飛行表演，北韓朝中社的後續報導也有「一流的傘兵展示降落技巧，紅色的黨旗在10月天空飄揚」等相關描述。

另先前的北韓航展照片也顯示，傘兵穿著類似的緊身服裝。

不過路易斯指出，這名傘兵的技術完全稱不上一流。