越南籍陳姓男移工在2019年2月間，與阮姓女友在她租屋處爭執打架，他離開後不甘折返，在門外大喊：「我幫妳把衣服、鞋子燒掉」，「不要看不起我」等語，取鞋點火、以衣覆蓋即離開現場，阮女見火勢延燒，驚嚇不已從門內潑水撲滅。台中地院依放火罪判陳男徒刑1年10月，仍可上訴。

34歲陳男2019年2月7日晚間8時許喝酒後，與阮女發生口角，還引發肢體衝突，經阮女房東出面勸阻，陳男走出阮女房間，阮女怒鎖房門，陳男才發現忘記拿手機，拍打大門要求開門歸還遭拒。

經房東勸說，陳男離開後，因與女友吵架、又無法拿回手機而心有不甘，不久又折返，在阮女房房外自報姓名，並大喊：「我幫妳把衣服、鞋子燒掉，妳看不起我，妳最好不要看不起我」等語。

陳男從鞋架拿起1隻鞋放在房門前，用打火機點燃，再到陽台拿晾曬衣服覆蓋上面，即離開現場任由火勢延燒木質房門。

阮女從門縫發現外有火光，還竄出火苗，她自房內朝門縫潑水，及時撲滅火勢，房門被燻黑，低處遭燒損碳化損壞、大門上方磁磚牆面被燻黑。

台中市消防局派員勘查現場，經阮女供詞及調閱監視器影像等綜合研判，是以打火機等明火燃燒鞋子及物品而引燃火災，並排除電器、菸蒂及蚊香遺留火種等原因。陳男到案坦承，點燃鞋子引燃火勢，事後已委託阮女聘工修繕，並支付相關費用。

法官以放火燒燬現供人使用住宅，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑重罪，依未遂罪減刑後，最低本刑仍為3年6月以上徒刑，審酌陳男犯罪情狀尚可憫恕，且犯後坦承犯行及修繕，已見悔意而酌減其刑判處1年10月，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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