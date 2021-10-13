美國地方法醫今天表示，在影音社群媒體Instagram上記述自己與男友美國公路之旅，最後卻橫屍荒野的22歲女子裴蒂托（Gabby Petito）是遭人活活勒死。

法新社和路透社報導，懷俄明州提頓郡（Teton County）法醫布魯（Brent Blue）表示，裴蒂托的遺體9月中旬在懷俄明州荒野被人發現之前，已經死亡約1個月。

布魯表示，裴蒂托死因為勒斃，方式是他殺。

布魯說：「我們初步判斷是，遺體遭人遺棄荒野時間達3至4週。」

他還說，裴蒂托案持續攻占媒體版面，「遺憾的是，這只是全美各地因家暴致死的許多案例之一」。

22歲裴蒂托與她23歲男友勞德里（Brian Laundrie）6月底、7月初離開女方紐約住處，開著她的廂型車暢遊美國各大國家公園，並記錄旅程過程、上傳社群網站。

不過勞德里9月1日卻獨自一人開著廂型車回佛羅里達州北港（North Port）家中。女方家屬10天後報警通報女兒失蹤。

勞德里被列為「利害關係人」但拒絕與警方合作，接著也宣告失蹤，至今下落不明。

9月19日裴蒂托的遺體在懷俄明州一處國家公園被人發現。而警方在尋找勞德里6天後，於9月23日指控他盜用裴蒂托的簽帳金融卡，但並未因裴蒂托之死對他提起告訴。