台南就業中心明天起至月底將舉辦7場徵才活動。（台南就業中心提供／曹婷婷傳真）

疫情趨緩，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心統計，9月求才人數較8月成長逾2成，10月才剛過一半，求才數已逼近9月求才人數；台南就業中心明天起至月底，一連舉辦連續7場徵才活動，提供超過1400個工作機會。

台南就業中心指出，7場徵才活動分別在本月14日、15日、20日、22日、26日及27日。明天登場的共有2場，第1場上午9點30分至11點，「期美科技」在新吉工業區服務中心(台南市安南區安新二路99號)提供100個工作機會。第2場在下午2點至4點在仁德區公所3樓會議室(台南市仁德區中正路三段5號)徵才，由萬國通路、奇美食品、廣吉食品等10家廠商提供200個以上工作機會。

10月15日下午2點至4點，「全一電子」在安平工業區服務中心3樓訓練教室(台南市南區中華西路一段67號)提供340個工作機會。10月20日上午9點至12點「璟鋒工業」在廠區(台南市關廟區關新路一段628號)提供80個以上工作機會。

10月22日上午10點至12點30分在大豐里活動中心(台南市北區武聖路315號) 辧理2021「防疫一起來，作夥呷頭路」徵才，由金智洋科技、堤維西交通、欣昱晟工業等12家廠商聯合徵才，提供400個以上工作機會。

10月26日下午2點至4點在安平工業區服務中心3樓訓練教室(台南市南區中華西路一段67號)，預計辧理金振揚精密工業、福安工業等廠商微型徵才，提供近100個工作機會。10月27日下午2點至4點，「群創光電」在台南就業中心3樓會議室徵才，提供200個工作機會。

配合疫情二級微解封，台南就業中心提醒參加徵才對民眾，當天活動場地將進行人流管制，並進行量測體溫、酒精消毒，參加民眾請戴好口罩及實名制登記。