烏克蘭美女如雲，除了歸化中華民國籍的女星瑞莎，還有一名叫Mila Azul（阿蘇爾）的正妹，近日被網友轉PO PTT表特版，高顏值和好身材驚艷鄉民，她也因應國慶日錄了一段影片祝福台灣粉絲。

網友11日在PTT表特版放上Mila的7張火辣照，只見女方留著亮棕色的長捲髮，眼鏡下方藏著一雙水汪汪大眼，對著鏡頭甜美燦笑，更令人害羞的是，Mila Azul居然上空，渾圓的車頭燈若隱若現，僅用襯衫遮住重要部位，天使臉孔、魔鬼身材當之無愧。

網友在PTT表特版分享Mila Azul的福利照。（圖／PTT）

該名網友在文中透露：「昨天和Mila聊天的時候剛好提到國慶日的事，因為台灣有很多她的粉絲，特別讓她拍個短片祝福大家國慶日快樂，雖然有點遲了。」同時打趣表示如果文章推爆，明年就玩烏克蘭或成人影片感謝祭，畫面中，Mila穿著高領針織衫，用英文真誠的獻上祝賀，結尾不忘眨眼送飛吻，讓大批網友看得渾身酥麻，留言直呼：「好久不見烏克蘭王，推起來」、「烏克蘭真D讚」、「超正身材又好」、「我覺得她有點神似緋紅女巫」、「超喜歡她的」。

今年23歲的Mila，真實身分是成人模特兒和視訊女郎，身高173cm、體重45kg，卻有不科學的豐滿上圍，出道前曾在討債公司上班，因緣際會投入情色產業，2017年獲選為知名成人影音網站「台灣地區最常搜尋的女演員」，超越日本AV女優 JULIA和波多野結衣。