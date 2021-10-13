溫昇豪近期為賣力為公視與客委會合作的新戲《茶金》宣傳，日前為《Ciao潮旅》雜誌拍攝10月封面人物、接受專訪時很有信心地表示：「這是我拍戲近10年來最滿意的作品。這齣戲精緻、節奏明快，打破一般台灣對古典戲劇的概念，足以比美英國影集《王冠》。」

溫昇豪接受《Ciao潮旅》雜誌專訪。（Ciao潮旅提供）

除了忙於拍片、宣傳《茶金》之際，溫昇豪還開了YouTube頻道《昇豪回來啦！》，以對談者角色邀請朋友上節目聊天，主持工作難不倒他，「我最早是記者出身，主持算是我第一份正職工作。昔日的國中同學、如今是金鐘獎非戲劇類節目的得獎導演問我要不要開節目，不以營利為目的，找各行各業的朋友和菁英談職場、分享人生經驗。網路是趨勢，我覺得應該要有所連結。」他將社群操作交由專業團隊處理，演藝之外的發展也和銀幕角色一樣多元，做什麼像什麼。

溫昇豪接受《Ciao潮旅》雜誌專訪。（Ciao潮旅提供）

撩起《茶金》，他坦言拍攝時有很多情感上的連結，也為主演的角色KK提出了解釋：「他是個在身分認同上出現混亂的人物。最早被日本抓去南洋充軍，太平洋戰爭時，被美軍俘虜，帶到印度蓋化肥廠，又因馬歇爾計畫被美國帶回台灣做基礎建設。從大日本帝國時的殖民，把美軍當敵人，後來變成美軍的一部分，國民政府和美軍同盟之際，他要幫助曾經的敵人（美國）。回到家時，故鄉早已不是故鄉了。這角色是那一代台灣人的縮影。」如此多層次的心境轉變與複雜情緒，想必也讓溫昇豪演起來十分過癮。

溫昇豪為新戲《茶金》接受《Ciao潮旅》雜誌專訪。（Ciao潮旅提供）

形形色色的各類角色，溫昇豪都能帶入豐富的層次，例如在職人劇《火神的眼淚》中飾演在工作和家庭間拉扯的消防隊員邱漢成。拍攝《火神的眼淚》時，演員們到消防中心訓練、上課、實習，實地操作，親自體驗高溫、閃燃、爆破等實境狀況，也跟著下放到分隊實習，警鈴一響就跟著出勤；沒有勤務時，就和消防員聊生活。消防員和演員很相似，經常必須為了工作放下家庭和家人，好幾天見不到人，這相似之處或許幫助他細膩地表現出消防員的內心拉扯。「不過，我認為大部分職業都是如此。演員看似辛苦，但國外業務、機師又何嘗不是如此？任務一來，舟車勞頓或像侯鳥般遷徙在所難免，充滿了機動性，我頗能感同身受。」

疫情前，溫昇豪一年飛出去10次，到不同國家，因此大概有4至6個月不在台灣。他喜愛的旅遊方式是找一家好飯店，一個舒服的環境，躺著不動，離開了熟悉的環境，有時也有意外的感官刺激。他印象最深的一次旅行是，某一年到了蒙古的東戈壁沙漠，住在蒙古包中，一抬頭便是滿天星斗。無邊無際的大漠讓他思索著天下之大，天底下沒什麼好爭的。他向當地人租了一匹馬，一路奔馳，捨不得停下來，這舉動竟意外觸發他聯想到當年成吉思汗一路狂飆征戰到歐洲，並在歐洲建立了4個汗國，實在不可思議。

交友廣闊的他也常開著車在島內旅遊，且常常是「逐朋友而居」，城市或鄉間都去。他有不少朋友在花東開民宿，而東部較少開發、人少、空間遼闊，感覺比較有異國風情。旅行期間的溫昇豪墨鏡不離身，原因竟是：「我買了太多墨鏡，覺得需要讓它們亮相一下，帥帥地拍個照。」