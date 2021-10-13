警方從嫌犯住處查扣佛珠、文昌筆、監視器主機及硬碟等贓物。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

台中豐原近日發生多起無人商店竊案，嫌犯掃光代幣機零錢花用，短短4天行竊8家娃娃機店、1間檳榔攤及1處工地，至少得手10多萬元現金。專案小組鎖定2名年約30歲嫌犯，日前循線拘捕李男、林男到案，並在其住處起租起出佛珠、監視器等贓物，現金全都花用殆盡。

警方調查，32歲林男、27歲李男日前在新竹竹東偷竊自小客車代步，並換上偷來的車牌，一路往南鎖定娃娃機店行竊兌幣機內的現鈔及零錢。警方根據行車軌跡發現，嫌犯3日來到台中豐原，短短4天橫掃8家娃娃機店，並闖入檳榔攤偷竊現金、飲料及菸酒，另到工地順手牽羊摸走手機。

嫌犯相當狡猾，在娃娃機店犯案後，即拆除監視器主機及硬碟，避免留下犯案影像。專案小組鎖定竊嫌行車軌跡，7日持拘票逮捕李姓犯嫌到案，並至林嫌后里住處查扣佛珠、文昌筆、監視器主機及硬碟等贓物，全案詢畢後依連續竊盜罪嫌移請地檢署偵辦。

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