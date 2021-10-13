振興五倍券鳴槍開跑，以「品牌孵化＋流量變現」開創電商新模式、擁有近三十個網紅品牌的美而快集團（5321）再出招，旗下BNPL後支付金流科技公司fasney推出「五倍券＋fa券」加碼優惠活動，要讓消費者用最潮的方式把荷包加碼再加倍！

BNPL（Buy Now Pay Later，先買後付）為今年全球最夯的金融科技，消費者在網站消費，不用一次付清，也不需要有信用卡，只要透過fasney，就能立刻擁有喜愛的商品，接下來還享有分期付款服務，完全不受傳統銀行的繁瑣審批流程限制。《紐約時報》稱先買後付是「對傳統分期付款的數位化改造。」

BNPL有多夯？全球電子支付龍頭Square，今年8月花290億美元收購該模式澳洲業者「後來付」；電商霸主亞馬遜跟著搶進美國BNPL獨角獸Affirm；手機龍頭蘋果正攜手投資銀行高盛，推出自家版的BNPL。

根據市調機構LendingTree數據顯示，全球用過BNPL後支付的消費者中，62％用過5次以上，他們最常買的東西是衣服或配飾。

美而快集團永遠站在全球趨勢之先，早在二年前就布局成立fasney，今年正式開花結果，更響應政府推出的振興五倍券，串接旗下各個品牌，推出全新的電商金融優惠方案。

2021年10月12日至2021年11月21日期間，消費者只要用數位五倍券在集團各品牌官網購買3000元fa券、立可獲得600元購物金；購買5000元fa券，購物金更提高到1000元，回饋額度高達20％。活動期間各個品牌還會分別推出不同的自家優惠活動，讓粉絲們用最潮的支付方式享受最多的驚喜。