嘉義縣長翁章梁今在縣議會定期會進行施政報告，強調縣府團隊帶領縣民正走在轉型道路上，請大家跟上步伐，朝向農工大縣的道路前進。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁今在縣議會定期會進行施政報告，詳述半年來縣府團隊多項施政作為，翁章梁強調，縣府團隊帶領縣民正走在轉型道路上，請大家跟上步伐，朝向農工大縣的道路前進，「我相信，新嘉義一定越來越好」。

嘉義縣議會正舉行第19屆第6次定期會，今由翁章梁進行施政報告，翁章梁表示，嘉縣長期以來面臨人口老化及人口流失困境，結構性因素是過去缺乏多元就業機會，所以他就任後，全力推動嘉義縣成為台灣「農工大縣」，不但持續優質化大埔美和馬稠後產業園區，建設良好投資環境，更在中央支持下，陸續規畫民雄航太園區、水上南靖產業園區、中埔公館科技園區及嘉義科學園區。

翁章梁也提及，故宮南院即將興建「國寶文物修復展示館」，未來國寶館啟用後，對縣治新市鎮的發展，又是一大動力，加上行政院8月17日宣布蒜頭糖廠五分車由高鐵站連接至故宮南院，預計2023年全段通車，「最快的高鐵將接上最慢的五分車」，一定可以帶動周邊區域的旅遊商機。

除工業區開發，翁章梁強調，縣府不斷推動農業轉型，像是成立「國本學堂」、智慧農漁業應用、成立「嘉義優鮮」品牌等，另農委會決定將全國茶葉改良場總場遷到嘉義縣，行政院預計投入20億元，將嘉義縣肉品市場改建為現代化屠宰場，將是國內第一家導入HACCP認證制度的肉品市場。

教育發展部分，翁章梁說，國民中小學全面裝設冷氣，將明年2月全部完工，總經費13億2574萬元，為提供幼兒平價、優質及近便性育兒服務，縣府除現有大埔美社區公共托育家園、水上鄉及朴子市公托家園，也積極在多個鄉鎮設托育、托嬰機構。

治水策略部分，除既有23座滯洪池，縣府也與台糖合作設置5處滯洪池，採防洪需求結合光電產業多功能目標興建，土地由台糖無償釋出，1年能發電7671萬度，可提供家戶用電數約2萬1436戶使用。

因應新冠肺炎疫情所帶來的衝擊，縣府配合中央振興五倍券規畫「嘉義縣振興五倍劵加碼方案」，鼓勵業者自提優惠方案或請消費者在嘉消費參加摸彩，翁章梁說，嘉義縣振興加碼方案分為產業振興、農業振興、觀光旅宿及行銷摸彩等，執行期間為10月1日至明年5月31日，中央與地方合作，加上民間業者配合，加倍放大振興券的實質效益。

翁章梁強調，農工大縣的轉型工程，不僅僅是地貌、地形的改變，更是觀念的改變，感謝議會長期對縣府團隊的支持與指導，縣府團隊會持續追求進步，嘉義一定會越來越好。