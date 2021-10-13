全聯董事長林敏雄日前透露，家樂福、大潤發都曾經上門找全聯談買賣交易。對此，台灣家樂福今（13日）首度回應相關議題，強調並未從總部接到相關訊息，仍不會放棄在台灣所做的一切。

林敏雄上周出席活動時，被問及家樂福、大潤發接連傳出要賣，全聯被點名是買家等相關問題，他首度鬆口證實，全聯與大潤發「都有找過我」，隨後又說「這個話題很敏感，說不買會打擊別人，講要或不要都很敏感，沒有答案。」

消息一出引起市場熱議，綜合媒體報導，家樂福今回應，「我不知道，內部沒有消息，我們依然在做我們的事情，不會放棄在家樂福在台灣做的一切。」

事實上，早在8月初外媒先曝光家樂福有意以19億美元（約新台幣532億）出售台灣業務的消息，當時台灣家樂福就曾表示，「目前並無任何出售的相關消息，更沒有具體行動，這項消息純粹是誤傳。」如今，即使林敏雄證實家樂福有找上門，但台灣方面仍維持一貫保守態度。