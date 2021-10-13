梁姓女子擔任送貨外務人員，工作途中車禍受傷，後遺症致行動遲緩，事後卻遭公司開除，她因此提告請求復職、給薪；公司反指梁女傷勢早已痊癒，工作態度卻非常消極，還搭大眾運輸工具送貨，已不適任。台北地院認為，縱使梁女態度不佳，公司卻未勸導或採漸進式懲戒手段，不符最後手段性原則，故判梁女勝訴，可上訴。

梁女主張，他2015年3月9日在公司擔任載送重物、資料的外務人員，月薪3萬元，2018年12月19日騎機車載貨時車禍，經診斷腰部有「創傷後周邊神經痛」病症，因疼痛無法久站，行動變遲緩，屬職業災害，公司卻在2019年10月11日以不能勝任工作為由開除她，因此提告請求復職，公司應補付復職前每月3萬元的薪資。

公司解釋，梁女車禍只受皮肉傷，當天也沒有住院，但2019年2月只來上2天出勤，之後就沒來上班，也沒檢附診斷證明申請公傷假，直到同年4月10日才回來上班，並拿出前一天開具的醫囑「建議自2019年2月11日起休養二個月」。

公司強調，梁女沒依規定請假已構成曠職，公司卻解雇她，反而同意依勞基法核算公傷假，梁女從回來上班到被同年9月被通知解雇，期間長達5個月，車禍傷勢早已痊癒，且她工作態度消極，常以「會耽誤下班時間」為由拒絕公司派工，甚至謊稱機車壞了，改用計程車、公車、捷運跑外務，顯然已不適任。

法官認為，梁女返回工作崗位後，均有到職並領全勤獎金，就算真有態度消極情事，公司也從未勸導改善，或採漸進式懲戒手段，不符最後手段性原則；另外，雙方勞動條件並未約定要自備機車，公司也同意補貼梁女悠遊卡加值金、計程車資，顯然不能做為解雇理由，因此判梁女勝訴。