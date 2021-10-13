新北市獲「109年度推動社區治安工作評鑑」特優第一名。（新北市警察局提供）

新北市政府為打造安心、安全、安居的居住環境，積極投入大量心力、物力，參與內政部109年度推動社區治安營造工作，近日獲內政部年度評鑑，成績榮獲直轄市、縣（市）政府組「特優」全國序列第一名殊榮。

該項評鑑結合社區警政、防災社區、婦幼安全等三個面向綜合評定，此次榮獲績優治安社區有五股區興珍里、鶯歌區鳳鳴里、板橋區自強里榮獲優等，各核發獎牌1座及獎金2萬9000元；三重區六福里榮獲甲等，核發獎牌1座及獎金1萬9000元；土城區青雲里、板橋區九如里榮獲成長組績優社區，核發獎牌1座及獎金1萬6000元。

新北市警察局表示，「109年度推動社區治安工作評鑑」，新北市不僅獲得全國「特優」第一名殊榮，遠見雜誌2021年縣市總體競爭力排名，新北市在全國治安項目中亦拿到第一，代表新北市用心投入經營社區治安的努力獲得肯定，未來也將持續擴大社區治安工作經營與推廣，希望藉由社區治安營造工作推動，提升社區生活品質，進而達到「治安社區化」目標。