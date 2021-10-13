第12輪三大疫苗全年齡開放！ 按年齡分10/22、10/28兩階段施打

第12輪公費疫苗將開放3款國際疫苗AZ、BNT、莫德納同步預約接種，預估最多將有440萬人施打，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，第12輪將分成兩階段預約接種，其中BNT第1劑所有想打的人，都可以10月31日前接種完畢；AZ第2劑部分，會先開放7月30日以前已接種第1劑AZ的民眾施打，再來才讓7月31日至8月6日已施打第1劑的45歲以上民眾接種，而莫德納則是7月16日以前打過第1劑的民眾，在第12輪打得到第2劑。

陳時中說明，第12期由於預約人數眾多，預估最高440萬人、最少也有410萬人，因此這一輪會採取預約分流，符合資格的民眾會在前一天收到簡訊，次日即可上公費疫苗平台預約。

中央流行疫情指揮中心今(13)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第12期規劃提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，將於預約分流日前一日14時起陸續發送簡訊。

一、 第一階段規劃：

(一) 符合資格對象，10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1. BNT第一劑：30歲以上民眾[即1991/12/31(含)前出生]。

2. 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上民眾[即1966/12/31(含)前出生]。

3. AZ第二劑：7月30日(含)前已接種AZ第一劑38歲以上民眾[即1983/12/31(含)前出生]。

(二) 預約分流時程：

1. BNT第一劑：10月18日上午10時至10月20日中午12時。

2. AZ第二劑：10月19日上午10時至10月20日中午12時。

3. 莫德納第二劑：10月19日下午2時至10月20日中午12時。

(三) 施打時程：10月22日至10月27日。

二、 第二階段規劃：

(一) 符合資格對象，10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1. BNT第一劑：23歲以上民眾[即1998/12/31(含)前出生]。

2. 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

3. AZ第二劑：

(1) 7月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/10/28(含)前出生]。

(2) 7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。

第12輪疫苗分2階段接種。(指揮中心提供)

(二) 預約分流時程：

1. BNT第一劑及莫德納第二劑：10月25日上午10時至10月27日中午12時。

2. AZ第二劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時。

(三) 施打時程：

1. BNT第一劑：10月28日至10月31日。

2. 莫德納及AZ第二劑：10月28日至11月3日。

指揮中心說明，本期疫苗種類及提供接種數量多，請民眾依預約分流時段進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約；另本期施打時程亦分10月22日至10月27日及10月28日至11月3日兩階段接種，後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。