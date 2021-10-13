台北市推出加碼振興方案「台北熊好券」，規定參與者必須使綁定台北通APP會員，市長柯文哲更稱推台北通比振興重要，讓台北市議員李柏毅13日痛批，未持有智慧型手機的長者，根本無法享受到熊好券優惠，他還提及柯黑大將、北市議員王世堅僅有按鍵式手機，「難道市長是在歧視世堅議員嗎？」

柯文哲中午赴議會報告政策性預算與市府優先法案，李柏毅一連三問，包括熊好券綁定台北通是誰決定的？發熊好券是為振興還是推廣台北通？兩者比較起來誰比較重要？柯回應，綁定台北通是他決定，也直言推台北通比較重要，因為轉型比振興重要。

李進一步追問，那為何資訊局長昨天說，推廣台北通沒有比振興重要？柯則再重申防疫、紓困、轉型三步驟，因為轉型還是很重要，但不是說比較重要，只是說目的要有。

李接著說，台北市有260萬人口，但台北通會員僅154萬人，願意登記參加熊好券的民眾更只有86萬人，是總會員數的一半，反觀台北市民持有悠遊卡的比例高達300％，在此情況下，居然讓熊好券綁定台北通，若長者只有悠遊卡沒有手機怎麼辦，難道永遠用不到了嗎；但柯解釋，所以這次才會讓敬老點數回充到悠遊卡，一開始就將兩個族群拉開。

話鋒一轉，李還提及柯黑大將、北市議員王世堅也沒有智慧型手機，「難道市長是瞧不起世堅議員嗎？」一席話惹得眾人哄堂大笑，柯也笑說「哈哈哈，他必須升級」，旁人還跟著起哄，要柯送最新的iPhone給王世堅，但柯推辭說「他自己去買啦」。

李最後表示，他也認為推廣台北通很重要，但就現在情況來看，更重要是振興經濟，並讓所有人都能享受熊好券，但目前政策走向讓很多長者無緣享受，既然熊好券預算還沒過，希望市府能重新檢討，將悠遊卡、悠遊付作為熊好券的載具才合理。