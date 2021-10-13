交通部台鐵局職工福利委員會位於台北市的員工宿舍被登錄為歷史建築，但長年閒置未展現其價值，台鐵職福會與美德耐集團今簽訂「鐵路局機務段員工連棟宿舍修復再利用計畫」ROT合作案，啟動日治時期鐵路宿舍修復計畫，守護鐵路文化、保存文化資產，預計投入3億元，2025年底前完工轉型為文創商圈。

鐵路局機務段員工連棟宿舍群建於日治昭和時期，沿鐵道部主線設置於舊台北市鐵路線北側，屬日治時期判任官甲種、乙種、丁種宿舍，呈現當年鐵道部建築格局，配置則為雙併、兩棟間設有防火巷，且設有防火山牆，台北市文化局於2007年將之指定登錄為歷史建築，該宿舍群現在位於長安東路二段與八德路二段間。

美德耐集團表示，將投資逾3億元進行修復整建，預計2025年底前完工，讓昭和時期的鐵路宿舍變成穿梭於傳統與現代交錯的新商圈，引進不同生活所需機能，依類型做為區隔，成為民眾遊憩、探訪、展開快樂的亮點基地，並可視為邁出「鐵路文化精神」文藝復興的第一里路。

美德耐集團近來將經營觸角延伸至交通領域，初試啼聲的第一步即是2017年經營桃園捷運機場線，而後於2020年承攬長庚醫療-桃園長庚轉運站商店區，2021年又循著舊軌道串起隱身台北市中心的日治時期鐵路宿舍，發展獨樹一格的＂軌道經濟＂探尋著臺灣各個角落的温度與感動。

修復計畫以延續整體社區氛圍及歷史文化為主軸，保留原有鄰里間的巷弄配置，尊重都市紋理發展軌跡，並重新串起鐵路員工宿舍群與社區連結，將以開放空間、綠樹廣場、休憩小站等各種設施，活絡區域。