金秋十月，丹桂飄香。10月12日，由國務院台辦經濟局、農業農村部台辦，省臺港澳辦、省農業農村廳、濰坊市人民政府共同組織的2021海峽兩岸農業論壇在山東濰坊市成功舉辦。省委常委、統戰部長張江汀，國台辦經濟局局長張世宏、農業農村部辦公廳副主任蔣建平，新黨前主席鬱慕明、全國臺企聯會長李政宏出席活動並致辭。

省委常委、統戰部長張江汀致辭。

省委常委、統戰部長張江汀表示，山東堅決貫徹落實習近平總書記重要指示要求，新時代現代化強省建設邁出堅實步伐，農業總產值連續多年位居全國首位，是首個農業總產值過萬億的省份，深化魯臺農業合作擁有廣闊空間、具備堅實基礎、面臨重大機遇和重大政策利好。山東將深入貫徹習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會和《告臺灣同胞書》發表40周年紀念大會上的重要講話精神，認真落實「31條」、「26條」、「11條」、「農林22條措施」等惠臺政策，深化魯臺合作，促進互利共贏，共創美好未來。

國台辦經濟局局長張世宏致辭。

國台辦經濟局局長張世宏指出，大陸經濟穩中加固、穩中向好態勢更加明顯，仍然是臺胞台商投資興業的最佳選擇和最大機遇，也是臺灣經濟發展的重要動力。兩岸關係好，臺灣同胞才會好，兩岸經濟合作的道路才會越走越寬。今年3月17日，「農林22條措施」出臺，進一步在農業林業領域為臺胞臺企提供同等待遇，國務院台辦將會同農業農村部等部門落實落細「農林22條措施」，讓臺胞臺企在大陸發展環境更優、條件更好。

新黨前主席鬱慕明致辭。

新黨前主席鬱慕明表示，兩岸農業合作空間廣闊，希望兩岸有識之士攜手合作，共同為兩岸關係和平發展和民族復興作出積極貢獻。全國臺企聯會長李政宏表示，兩岸農業合作方面具有很強互補性，希望通過論、談、看和展，尋求契機，深入合作，助力美麗鄉村建設。臺灣青年發展基金會董事長連勝文在視頻致辭中表示，兩岸通則順、順則和、和則雙贏，相信兩岸同胞攜手前進，必將實現更深層合作。

全國臺企聯會長李政宏致辭。

農業農村部台辦副主任蔣建平解讀「農林22條措施」。

省臺港澳辦主任劉淵宣介《山東省落實「農林22條措施」實施細則及辦事指南》

省農業農村廳一級巡視員林國華介紹全省農業發展情況。

本屆論壇以「深化兩岸農業交流合作 打造鄉村振興齊魯樣板」為主題，農業農村部對「農林22條措施」進行了政策解讀，省臺港澳辦、省農業農村廳宣介了全省農業發展情況、山東省「農林22條措施」實施細則及辦事指南，推介了全省農業合作重點專案。60多家台資企業、80多名台商以及眾多專家學者，圍繞精緻農業、創意農業、智慧農業、農業合作組織、鄉村（裏）、社區及農產品深加工等領域，就深化兩岸農業交流合作進行了深入研討，達成諸多共識，發揮積極作用。

山東省臺港澳辦主任劉淵為「創業齊魯·樂在山東」台商代表授牌。

會上，省臺港澳辦分別向濟南魯台商貿有限公司董事長陳世偉，青島大統紡織開發有限公司、青島豪門實業有限公司董事長許利雄，山東富笙科電子科技有限公司董事長廖慶富、山東壽光天成集團食品有限公司董事劉竹承、曲阜遠東職業技術學院董事王正文、菏澤嘉宏脫水食品有限公司董事長李佳玲6位優秀創業台商代表頒授了「創業齊魯·樂在山東」紀念牌匾。