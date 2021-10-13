中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自菲律賓（案16420）、美國（2例，案16421、案16422）及印尼（案16423）入境，入境日介於今（2021）年9月17日至10月11日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。