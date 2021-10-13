新增4例COVID-19確診 皆境外移入 14:352021/10/13 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。 指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自菲律賓（案16420）、美國（2例，案16421、案16422）及印尼（案16423）入境，入境日介於今（2021）年9月17日至10月11日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。 新北重回＋0 列管人數剩75人、6人可解隔離 無新增及死亡案例 境外移入4例 #COVID #確定病例 #境外移入 #多歲 #入境 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日解除緊急事態不到2周 北海道札幌再爆群聚感染 13:322021/10/13 國際 接種BNT疫苗後猝死 中市傳出首例 04:102021/10/13 生活新聞 陸地產商再爆雷 新力控股無力償債 04:102021/10/13 全球財經 國泰世華報告示警 Q4通膨疑慮添變數 04:102021/10/13 財經焦點 銀行組-數位創新獎 中油Pay 成功吸引年輕客層 04:102021/10/13 產業特刊 降級關鍵 侯友宜提3大觀察指標 09:552021/10/13 生活 本土＋０ 今境外移入增4例 13:482021/10/12 生活 本土＋1初判舊案 境外10例7人突破性感染 04:102021/10/12 生活新聞 商研良語－平台流量的新挑戰 公域流量VS.私域流量 04:102021/10/13 專題周報 《國際經濟》韓9月失業率2.7％ 新就業7年來最多 09:452021/10/13 財經 黨國大老之子爆靈骨塔吸金百億 財團名人都受害恐血本無歸 08:442021/10/13 社會 生活熱門新聞 第12輪3款國際疫苗全上陣 4對象施打 AZ、BNT全年齡開放 - 生活 BNT預約率不如預期 陳時中曝可能原因 - 生活 第13輪厲害了！ 陳時中預告11月啟用大型接種站 日打35萬劑 - 生活 北市萬名老人雨中苦等施打莫德納 怒轟：我們不是首都嗎？ - 生活 新北42歲工程師打BNT後死亡 指揮中心揭2病史 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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