白宮官員今天表示，美國「11月初」將開放美國和墨西哥與加拿大的陸地邊界，准許完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的非必要旅客入境。

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）將於明天正式宣布此項措施。

為減緩疫情擴散，美國2020年3月起對歐洲聯盟（EU）、英國和中國旅客關閉邊界，後來清單增列印度與巴西。從墨西哥與加拿大經陸路而來的旅客也在禁令範圍。

近19個月的限制對個人和經濟都帶來傷害。

白宮消息人士表示，陸地邊界重啟將分兩階段進行，第一階段要求探親或旅遊等「非必要」目的的旅行者都須接種疫苗，但若是「必要」目的，未接種者也可以入境，如同過去一年半的規定。

第2階段則從2022年「1月初」開始，屆時所有前來美國的人都須完整接種，不管旅行理由為何。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101013