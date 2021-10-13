立法院內政委員會於今天邀請原民會業務報。（原民會提供／林良齊台北傳真）

立法院內政委員會於今天邀請原民會業務報告，原民會主委夷將．拔路兒首次於立法院全程使用阿美族語進行業務報告，並運用國際會議規格同步口譯來翻譯原住民族語言，盼建構原住民族語言的友善空間，落實原住民族語言發展法。

夷將在業務報告時表示，原民會將於今年推動原住民族博物館，以及原住民族文化事業基金會與原住民族語言研究發展基金會等兩會永久會址的興建計畫，這是原民會成立以來規模最大的公共建設案，預估經費約88億元；兩項工程完工後，將更能發揮傳承原住民族語言文化、建構原住民族史觀及推動原住民族媒體的自主權。

夷將說，原民會推動「原住民族社會安全發展第4期4年計畫（110年至113年）」，經費達74億162萬元，將更深化與衛生福利部及勞動部的溝通合作，在現有資源的基礎下，強化社會福利、衛生保健及促進就業支持網絡的廣度。

夷將指出，原民會持續支持並推動原住民族影音產業發展，獲原民會補助的原住民族專輯，已連續兩年奪得金曲獎最大獎項「年度專輯獎」，得獎的阿爆及桑布伊用族語音樂詮釋原住民族的文化，讓更多人認識原住民族的優美文化。

夷將提及，為解決近40年來都市原住民族群居違建聚落問題，原民會協助新北市、桃園市、新竹市及台中市等境內違建聚落建立永續新家園，未來持續協助聚落結合族語教學、就業、文化健康站等資源，讓原住民族文化能在城市立地生根與發展。

夷將指出，請地方政府原民會(局、處)及原住民族地區55個鄉(鎮、市、區)公所首長，共同落實原住民族語言發展法的規範，在議事期間或召開會議時能使用族語及同步口譯，「當族語成為日常生活的語言，找回原住民族語言的生命力，政府投入的預算才更有意義與價值」。