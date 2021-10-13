2021湯姆斯盃世界羽球男子團體場標賽，中華隊13日下午2點半迎戰印尼隊，是想要爭取晉級8強非贏不可的一場賽事，第1點單打由一哥周天成掛帥，要面對世界排名第5的金廷（Anthony Sinisuka Ginting），隨後第2點男雙由2020東京奧運男雙金牌組合李洋／王齊麟上陣，期盼前兩點能拿下勝利。

中華隊過去兩屆湯姆斯盃都打進到8強，本屆小組賽首戰2比3飲恨泰國隊，第2戰5比0輕取阿爾及利亞，目前在所屬分組和泰國一樣都是1勝1敗，13日面對目前2連勝的印尼，中華隊必須全力搶勝。

周天成過去和金廷交手過12次，兩人各6勝平分秋色，不過近兩次對壘贏家都是周天成，李洋／王齊麟而則要遇上世界排名第7亞飛安（Fajar Alfian）／亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto），兩組人馬過去3次交手「麟洋配」都落敗，這次對決攸關晉級，相信「麟洋配」會努力爭取對戰首勝，幫助中華隊搶下點數。

第3點則是單打，「羽球王子」王子維要出戰2018雅加達亞運金牌克里斯提（Jonatan Christie），第4點再換男雙盧敬堯／楊博涵面對阿山（Mohammad Ahsan）／馬丁（Daniel Marthin），最後壓軸第5點男單中華隊世界第146名戚又仁單挑世界第19雷斯塔維托（Shesar Hiren RHUSTAVITO）。