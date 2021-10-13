軍事新聞網站「Military.com」12日報導，美國海軍已針對下一代核動力攻擊潛艦展開基礎工作。海軍表示，下一代核動力潛艦將結合海狼級潛艦的酬載與速度，維吉尼亞級潛艦的電子設備，以及哥倫比亞級潛艦的預期壽命，全力打造下一代的頂尖水下殺手。

海軍中將休斯頓(Bill Houston)日前出席海軍協會研討會時，以一句「我們正在尋覓海上的終極頂尖殺手」，來形容下一代核動力攻擊潛艦計畫。休斯頓現為海軍潛艦部隊、大西洋潛艦部隊與北約潛艦司令部指揮官。

下一代核動力攻擊潛艦命名為SSN(X)。儘管設計還未最終敲定，但休斯頓表示SSN(X)將集結海軍先前3種潛艦設計的特長，即海狼級與維吉尼亞級攻擊潛艦(SSN)，以及仍在研發中的哥倫比亞級彈道飛彈潛艦(SSBN)。

他表示，「我們正將我們知道如何做的事情結合為一」。報導表示，這意指結合海狼級的酬載與速度，維吉尼亞級的電子設備，以及哥倫比亞級的預期壽限。

※集結三種潛艦的優點

海狼級潛艦設計於1980年代，旨在對抗日益先進的蘇聯潛艦艦隊。原本海狼級要取代洛杉磯級潛艦；不過，隨著冷戰落幕與海狼級計畫高昂的費用，導致該計畫於1995年結束而僅建造3艘。迄今海狼級仍被視為海軍庫存中最強大的核動力攻擊潛艦。

海狼級名列有史以來最安靜潛艦之林，也是美國有史以來配備最齊全的攻擊潛艦。其裝備8具魚雷發射管，並擁有足夠空間容納50枚魚雷或巡弋飛彈，航速更超越25節。如今海狼級潛艦更升級電子設備，安裝先進聲納、音響(acoustic)與其他感測器。

同級艦最後一艘「卡特號」(SSN 23)則進行100英呎的空間擴建，稱為「多重任務平台」。該平台讓其可搭載無人載具以進行情報任務，或是海豹部隊(SEAL)進行特種作戰。

※維吉尼亞潛艦

海軍於2011年開始採購維吉尼亞攻擊潛艦，以取代洛杉磯級潛艦。相較於海狼級，維吉尼亞潛艦價格更低廉。迄今已建造19艘，另有11艘興建中，還有4艘訂單已成立。

不過，維吉尼亞級潛艦的武裝則不如海狼級─僅有4具魚雷發射管與足以容納37枚魚雷的空間。儘管如此，包括垂直發射系統與新式潛望鏡，讓其仍較前輩們更先進。此外，興建中的維吉尼亞批次五酬載模組，除拓寬84英尺的空間並增加4具發射管，每個發射管能發射7枚飛彈，總有效酬載增加至65枚魚雷。

至於哥倫比亞級彈道飛彈潛艦，目的則是要取代海軍的俄亥俄級潛艦。哥倫比亞級的首艦哥倫比亞號，為美國有史以來興建的最大艘潛艦。其於2020年底正式簽約興建，預計2031年正式投入海軍使用。海軍希望，哥倫比亞級的42年壽限能涵蓋在SSN(X)計畫中。

※SSN(X)：瞄準與北京的競爭

雖然維吉尼亞級設計的年代，與中國大陸爆發戰爭的可能性仍不是人們關注的焦點；但SSN(X)的工作則是瞄準與北京日益激烈的競爭而展開。

中國大陸的軍隊已有長足的進展；特別是海軍，已被五角大廈稱為世界上規模最大的海軍。休斯頓表示，「由於這些趨勢，SSN(X)的確需要為重大戰鬥行動做好準備」。

他補充，SSN(X)「需要能夠深入敵後，並建立我們主導地位的打擊之能力；它也需要能拒止敵人於其要塞區作戰的能力」。此外，海軍曾表示，SSN(X)的設計讓其在反潛作戰中，「優先處理大量且複雜的威脅」，且新潛艦必須能夠抵禦無人水下載具的攻擊。

有鑑於種種要求，將前述三種潛艦的優點集結於一身有其道理，儘管這樣的任務無疑相當困難。休斯頓表示，海軍將SSN(X)的研發時間將落在哥倫比亞級設計過程的最後階段，並使用後者的研發團隊。

他解釋，「我們將利用該團隊。這樣的安排在哥倫比亞級減產時，我們能增加SSN(X)。因為，我們已完成設計、研究、開發、測試與評估」。負責為海軍建造潛艦的通用電力電船表示，一旦敲定細節，相關協調任務就會增加。「現在是過渡到新的SSN(X)設計的時候了」。

報導指出，隨著舊潛艦的退役，海軍潛艦部隊將在未來數年內縮減；不過，美政府已提出在未來30年內建造70艘攻擊潛艦的計畫。海軍計畫，2031年採購第1艘SSN(X)，後續訂單將於2030年中開始。每艘SSN(X)估計將斥資58億美元，但美國國會預算局則預計可能高達62億美元。