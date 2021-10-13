樹德科大表演藝術系為讓更多有志於投入表演藝術的高中職生，了解表演藝術產業的潛力，規畫3場「周末藝起FUN工作坊」課程。表藝系主任俞秀青說，像是《音樂課》以唱歌為主，帶入發聲訓練，藉著音樂律動，協助學員增進唱歌技巧。

俞秀青指出，南台灣的藝文氣候與場館設施逐年茁壯，藝文人口不斷提升，高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心及大東文化藝術中心等大型場館興起，加上表演團體的營運發展，讓表演藝術產業在南台灣如日中天，幕前幕後的藝術工作者需才孔急，該校近年來致力培育幕前幕後人才供業界挑選。

俞秀青表示，《戲劇課》透過一連串好玩的戲劇遊戲和肢體開發，訓練專注力、反應力、記憶力等表演基本能力，體驗專業演員的入門功課。至於《舞蹈課》，以身體開發為主，訓練肢體的靈活運用及協調度。

樹德科大說，3場音樂課的時間都是周六，第1場《音樂課》時間訂於10月30日、第2場《戲劇課》時間為11月27日、第3場《舞蹈課》時間為12月18。各場次報名時間即日起至工作坊開課前一天晚間10時截止，全程免費。