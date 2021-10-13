陳勢安最近與Lara合唱新歌。(SONY索尼音樂提供)

Lara跟媽媽母女情深。(新湃傳媒 NSMGroup提供)

Lara初戀男友送她的T恤卡片。(新湃傳媒 NSMGroup提供)

Lara梁心頤與陳勢安合唱新歌〈再也沒有你〉，同樣單身的兩人，看到MV呈現出別離後悲傷情感，陳勢安分享自己走出失戀的方式是：「全部把對方的東西，打包回收丟掉！才能展開新的感情。」Lara則說：「太痛苦了！找新的男友，會走出來比較快！哈～」陳勢安也分享重複地說4句話「我愛你」、「對不起」、「請原諒」和「謝謝你」，就能回歸到「零」的狀態。

MV由導演劉明群以細膩生活細節來詮釋並串起關於生命中各種「分離」的篇章，Lara憶母親過世前到醫院健康檢查，電話上碎唸希望女兒們陪同。通常習慣掛電話前都會說「I LOVE YOU」的Lara，為了趕著去工作匆匆掛斷，沒想到這一通掛斷的電話，成為Lara心中最大的遺憾。她也提到：「很多時候失去是日常，所以我們更要珍惜當下，創造美好的回憶。」尤其疫情期間，除了好好照顧身體健康，希望每個人都要珍惜當下不留下遺憾。

Lara也分享過去的自己是一個遺物儲藏室，會把前任的東西都留著；前陣子因疫情有空整理家裡，發現留著10年前初戀男友送給她的T-Shirt卡片、與前任喝過的紅酒軟木塞、一起去沙灘裝的海水瓶，與前任的合照等。 但因為潮濕，導致這些物品都發霉長蟲了。對於從前念舊的習慣，現在的她已學會把遺物斷捨離，也下定決心斷渣男。

參與各城市的音樂節演出之外也將開跑個人巡演音樂會，預計明年初回台宣傳新專輯，更多資訊請鎖定Lara梁心頤官方社群平台。