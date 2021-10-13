曾姓男子和前女友阿華（化名）分手後，忘不了雙方當時在一起的美麗回憶，便開價1小時1000元要求阿華陪吃宵夜，阿華答應交易並抵達曾男住處後，曾男竟因為懷疑阿華另結新歡，對阿華凌虐、性侵長達12小時，隔日阿華趁著曾男不注意時跳樓逃逸，儘管摔斷腿，阿華仍忍痛到派出所報案求救，高雄地方法院依傷害、性侵等罪判曾男7年2月徒刑。

判決指出，曾男與阿華於2019年8月初分手，不到一個月時間，曾男不甘寂寞，以1小時1000元的代價希望阿華可以陪他吃宵夜，阿華答應赴約後，2人先前往六合夜市購買宵夜，隨後一同回到曾男住處的2樓房間共度宵夜時光。

沒想到，在聊天的過程中，曾男懷疑阿華另結新歡，要求阿華將手機解鎖，阿華不願照做，曾男竟然大打出手，除了多次對阿華賞巴掌、踹踢，更持掃把毆打，儘管如此，阿華仍然不願意交出手機，她就被曾男囚禁在房間裡受虐整整一夜。

隔天上午9時曾男釋出善意聲稱，只要阿華將手機解鎖後交給曾男，就會放過阿華自由，為了避免再遭受曾男的迫害，阿華只能將手機解鎖並交給曾男，但曾男看了阿華手機內容發現她已有新任男友，隨後醋勁大發，情緒失控強逼阿華與他發生性行為。

阿華被曾男性侵之後，還是被囚禁在房間內，但她趁著曾男下樓領取外送餐點時，鼓起勇氣從2樓一躍而下，雖然摔斷左、右腳蹠骨、跟骨，但為了脫逃曾男控制，她忍痛騎乘機車到附近派出所報案。

高雄地院審理時，曾男否認拘禁、性侵等犯行，強調是阿華自願和他上床也沒有限制自由等情事。但法官認為，如果阿華沒被囚禁限制行動，為何要無視生命危險從2樓往下跳，且醫院驗傷記錄及社工訪談資料，皆可證明阿華遭到性侵、凌虐，因此不採信曾男說法，依傷害、性侵等罪判曾男7年2月徒刑，全案仍可上訴。

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