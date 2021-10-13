台北市傳出，一批日本送的疫苗，系統顯示已被放到過期，且已經打到一對夫妻身上，一起到北市中心綜合醫院注射疫苗，2人身體並無不適。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，初步了解是上傳批號錯誤，不代表一定是過期，尚待調查，而目前國際間沒有因為打了過期疫苗而出現身體嚴重不良反應的事件。

台北市無黨籍議員林穎孟日前爆料，指手上有證據，台北市有一批日本送的疫苗，系統顯示已被放到過期，且已經打到兩市民身上，至今受害市民沒有接到任何後續通知。

陳時中表示，已經和北市府聯絡，目前這件事情並沒有被證實，是打了過期疫苗，初步了解訊息是批號上傳錯誤。陳時中也表示，過去曾發生莫德納疫苗快要過期，那時經過即時時監控，因此沒有過期，而十月三日這一批有可能誤植的狀況。

指揮中心發言人莊人祥表示，疫苗管理上若沒有好好管理，就可能發生過期後施打，不過，過期疫苗是否還能打到人體？日後要不要補打？他說，會看疫苗過去保存時是否有適當的冷藏，若沒有問題，會根據目前狀況先觀察，會再諮詢專家意見是否補打。