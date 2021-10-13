桃園為改善空氣品質出奇招，打造全國首座機場空氣品質維護區，明年1月1日起將透過智慧車牌辨識系統、路邊攔檢稽查手段管制，若柴油車未符合自主管理標章將開罰最高6萬元，現為宣導期，針對會進出機場的柴油車駕駛人發送細胞簡訊提醒，另也設置1處移動式檢測站供民眾檢測。

環保局空保科長張書豪指出，每年進出機場的大型柴油車約有65萬輛，其中7成來自外縣市，而未檢測的1、2期大型柴油車高達72％，雖建設會帶動經濟發展，但也承受較大的空品影響，由於移動式汙染源會跑動且難以取締，為此匡列機場區域設置機場空氣品質維護區，改善移動式汙染源。

張書豪表示，明年1月1日起將在機場空氣品質維護區入口設置車牌辨識系統，只要1999年6月30日前出廠的大型柴油車，皆須符合市府查證日前1年內經排煙檢測合格、擁有自主管理標章才能進入空品維護區，否則將依空汙法開罰500元至6萬元不等罰鍰。

張書豪提醒駕駛人可趁近幾個月到機場周邊移動式檢測站、中壢或龜山的定檢站，甚至外縣市檢測站進行檢測，資料都會上傳至環保署，明年元旦起就不會挨罰。

市長鄭文燦則說，桃園升格後人口已成長22萬，人口一多環境負荷量隨之增加，柴油車排氣是PM2.5汙染的最大來源，市府推動柴油車保檢合一制度，為全國首創授權認證保養廠核發柴油車自主管理標章，2015年起有5家認證保養廠可服務市占率8成以上車主，2020年共核發自主管理標章數達1586輛，較去年同期增加77％，核發數為全國第一。